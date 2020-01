Cyber harcèlement religieux

@popov



« vous nous refilez sournoisement la définition de l’islamophobie que les Frères Musulmans voudraient nous voir adopter. »

Au contraire, c’est la définition des démocrates et des anti-racistes. On respecte la liberté de religion, on combat toute persécution religieuse, mais la religion ne doit pas devenir une norme sociale et on a le droit de la critiquer. Les islamistes n’ont pas du tout ce point de vue.



"Et puis, aller manifester avec les rats et les blaireaux du CCIF et se mettre du côté de ceux qui beuglent allah akbar, ce n’est vraiment pas ce qu’on fait de mieux."

Dans le rassemblement où j’étais, il n’y a rien eu de tout cela, sinon je serais parti. Je suis aussi allé au rassemblement contre l’antisémitisme et ça ne fait pas de moi un agent du MOSSAD. Je parle de ce que j’ai vu ou entendu et pas de ce qu’on peut lire sur des sites partiaux.