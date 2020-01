Cyril Hanouna - Le Coluche d’Emmanuel Macron

Marine Le Pen vient d'annoncer qu'elle sera candidate à la présidentielle, ce qui n'est une surprise pour personne. Il y a aussi la bravitude incarnée en la personne de Ségolène Royal qui semble avoir 2022 dans sa ligne de mire. Mais ces deux-là ainsi que les autres habitués du premier tour des élections ne font absolument pas peur au locataire de l'Elysée. L'angoisse, voire même la terrible frousse de l'actuel président de la République serait de voir surgir à l'improviste, un nouveau Coluche.

Un ministre anonyme aurait déclaré au Figaro que du côté de l'Elysée on aurait peur qu'une personne peu crédible comme Cyril Hanouna représente le "dégagisme" ambiant en 2022. Certains, font même un peu vite le rapprochement entre le clown de C8 et Volodymyr Zelensky élu président en Ukraine ou encore l’humoriste Beppe Grillo et son mouvement 5 étoiles en Italie. Voire même le milliardaire Donald Trump, qui au début avait été pris pour un mickey, avant de gagner l'élection aux États-Unis.

Vous conviendrez que tout n'est pas comparable. Le peuple Français est bien trop sérieux et beaucoup trop mûr pour élire un personnage comme la vedette de « Touche pas à mon poste ». Ce qui ne veut pas dire que Cyril Hanouna soit un idiot, c'est même le contraire, puisque Vincent Bolloré a versé "un pognon de dingue" pour conserver son animateur. Et comme vous le savez, à la télé l'audimat à coup de millions est une preuve d'intelligence. Alors, essayez d'imaginer un court instant ce qui pourrait se passer si un sondage annonçait 16% d'intentions de vote pour le comique s'il se présentait en 2022.

Mais, même si c'est du passé, nous savons qu'en "octobre 1980, au sommet de sa gloire, Coluche décide de se présenter à l’élection présidentielle de 1981. Il a pris cette décision après avoir été mis à la porte d’Europe 1 où, chaque jour, il animait avec grand succès les tranches de l’après-midi et ridiculisait Valéry Giscard d’Estaing, empêtré dans l’affaire des diamants, puis de RMC, d’où il a été viré au bout de dix jours pour s’être moqué du prince et du Rocher. Interdit de médias, il annonce alors sa candidature à la présidentielle qui lui offrira, de fait, une tribune".

Avec beaucoup d'imagination, mais pourquoi pas ? On peut imaginer Baba se faire virer par son patron pour cause de faute lourde... une baisse d'audience par exemple. Et voir Hanouna se retrouver au chômedu et annoncer dans la foulée sa candidature pour la présidence sur BFMTV.

Mais non, cette possibilité de se présenter contre Macron, ne tient pas la route. Car Cyril Hanouna entretient de bonnes relations avec notre inimitable Jupiter. Le président de la République a même prêté Marlène Schiappa pour coanimer une émission spéciale grand débat national avec l'animateur de C8. D'ailleurs, tout le monde sait que Macron et Hanouna échangent souvent des SMS pour parler ensemble de la misère du peuple et des Gilets jaunes.

Sauf que...

"Selon Jacques Attali (dans son livre C'était François Mitterrand publié en 2005), c'est lui-même, pour le compte de François Mitterrand qui aurait piloté la candidature de Coluche. L'auteur fait remarquer que généralement le grand public ignore ce fait et soutient que « dès le début, Coluche travaille avec son ami Attali dans le but de faire élire Mitterrand ». Ce stratagème est confirmé par le journaliste Cyril Auffret dans sa biographie sur Attali." (Confidence de Wikipédia).

Ce genre de complot peut-il être crédible avec Hanouna et Macron ? N'empêche que si Hanouna faisait aussi bien que Coluche dans les sondages et qu'ensuite, après des menaces de mort et mort de frousse, il appelait à voter Macron...

Mais bon, ce texte n'est rien d'autre que de la mauvaise politique-fiction, car n'est pas "Coluche : un clown ennemi d’Etat", qui veut ! Sans oublier que l'élection présidentielle est encore très loin. D'ici là, peut-être que Stéphane Bern...