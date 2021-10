D’autres développements tectoniques sont en cours

Par The Saker – Le 30 septembre 2021 – Source The Saker’s Blog

Tout d’abord, il y a le comportement fou de l’Allemagne.

Plutôt que de tout répéter ici, je vais simplement vous présenter un extrait de l’article d’Andrei Martyanov :

Les autorités de Moscou ont lancé un ultimatum très sévère à Google, la société mère de YouTube, en déclarant que le site de streaming vidéo pourrait faire l'objet de restrictions après avoir supprimé deux chaînes du service germanophone de RT. Dans cette déclaration, publiée mercredi matin, le régulateur national des médias, Roskomnadzor, a déclaré qu'il "exigeait que toutes les restrictions soient levées dès que possible pour les chaînes YouTube RT DE et Der Fehlende Part (DFP), gérées par le média RT". "Si le propriétaire de la plateforme ne se conforme pas à l'avertissement, la législation nous autorise à prendre des mesures, y compris le blocage total ou partiel de l'accès à la plateforme", a ajouté Roskomnadzor.

Je ne sais pas si l'Allemagne a été forcée de faire cela, mais je penche pour la théorie selon laquelle les nouveaux pouvoirs en place en Allemagne l'ont fait de leur propre chef. De plus, n'oubliez pas que toute "gauche" européenne aujourd'hui est anti-russe par définition pour un certain nombre de raisons idéologiques, et quand une idéologie, atlantiste et mondialiste dans ce cas, est impliquée, on ne peut pas s'attendre à un comportement rationnel de la part de ceux qui la suivent. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les chemins de la Russie et de l'Occident divergent et ce processus va s'accélérer. Dans un certain sens, je suis heureux que la classe politique allemande et les médias allemands, pour la plupart de style goebbelsien, aient fini par "sortir du placard", ce qui clarifie bien des choses.

Rostislav Ischenko a sorti aujourd'hui un article du genre "laissez-moi faire des parallèles historiques", auquel j'ai un certain nombre de questions professionnelles légitimes, mais décrivant cette embrouille de l'Allemagne avec RT et essayant de prédire le résultat possible, qui sera une détérioration supplémentaire des relations, qui vont maintenant vers la confrontation ouverte, il conclut : « La Russie, bien sûr, perdra aussi en cas d'aggravation des relations, et beaucoup. Mais ce ne sera qu'une perte d'argent et de temps - le développement sera ralenti. Le sandwich devra être mangé non pas avec du caviar noir, mais avec du caviar rouge. L'Occident, en revanche, a une bonne chance de comprendre ce que signifie l'expression "les fringantes années 90 ".

Comme le montrent la pratique et l'expérience, la guerre hybride est encore moins humaine que la guerre conventionnelle. Il semble qu'il n'y ait pas de lignes de front, et que les Sonderkommando ne commettent pas d'atrocités : les chars ne rugissent pas, pas d’intense bombardements, personne n'est conduit à Babi Yar, et dans de vastes territoires, des dizaines de millions de personnes disparaissent quelque part avec l'économie et même avec la civilisation. » Je ne crois pas qu'il y ait à Berlin des gens capables de saisir pleinement ce qu'ils ont fait, mais lorsque le ministère russe des Affaires étrangères utilise un langage tel que celui-ci dans sa déclaration officielle : « La date de mise en œuvre du plan (On ne veut pas croire qu'il s'agit d'Infobarbarossa), apparemment, a été choisie avec un cynisme particulier, étant donné que le 28 septembre est la Journée internationale de l'accès universel à l'information. »

C'est de mauvais augure. Je n'ai jamais lu de la part Lavrov, d’habitude réservé, un tel ton. Il y a un an, il avait déjà fait part à l'UE et à l'Allemagne de ses véritables points de vue en disant à l'Allemagne de faire ses choix. Rappelez-vous cela : « Ces gens à l'Ouest qui sont responsables de la politique étrangère et qui ne comprennent pas la nécessité d'une conversation mutuellement respectable - eh bien, nous devons simplement arrêter pendant un moment de communiquer avec eux. D'autant plus qu'Ursula von der Leyen déclare qu'un partenariat géopolitique avec les dirigeants actuels de la Russie est impossible. Si c'est ce qu'ils veulent, qu'il en soit ainsi. »