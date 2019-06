Les événements de Chisinau montrent clairement une fois encore que tous les partis ne défendent pas automatiquement les valeurs démocratiques simplement parce qu’ils choisissent un nom qui leur convient.

Ironiquement, c'est le Parti démocratique de la République de Moldavie qui a tenté un coup d'État dans le pays lorsque la situation est devenue incontrôlable.

Des élections sont nécessaires pour déterminer les favoris en fonction de la volonté du peuple. Cependant, la situation politique en République de Moldavie n’est nullement soumise aux lois de la logique. Cela ne peut être analysé que d'un point de vue criminel.



En février, des élections législatives avaient eu lieu dans la république, considérée par beaucoup comme un tournant pour le pays. Selon les résultats du sondage, aucune des forces politiques ne pourrait obtenir suffisamment de sièges à la législature, de sorte que l'appareil d'État a effectivement été paralysé pendant de longs mois, alors que les partis essayaient de former une coalition.



La situation n'a pas changé jusqu'à samedi dernier, lorsque le bloc pro-russe AKUM et le Parti socialiste pro-russe qui ont relevé des contradictions idéologiques évidentes, ont uni leurs forces pour reprendre les travaux du gouvernement.



Cela semblait correspondre parfaitement à l'histoire, d'autant plus que le Parlement était sur le point de se dissoudre. Mais ici aussi, un problème s'est posé : Vladimir Plahotniuc.



Il est le chef du parti démocrate, qui gouverné encore récemment dans le pays. Il a reçu le surnom de "marionnettiste moldave". En public, il a toujours parlé des valeurs démocratiques européennes, mais ses actions ont contredit les mots. Il a soumis presque tous les organismes gouvernementaux moldaves.



Il contrôle les forces de l'ordre et la Cour constitutionnelle, qui l'ont accusé plus d'une fois lorsqu'il était nécessaire de soustraire le président en exercice pour appliquer certaines lois impopulaires. La terreur de Plahotniuc pourrait continuer, mais son impudence a franchi un cap.



Garant de la mise en œuvre du parcours européen de la République de Moldavie, il n'a rien fait dans cette direction. Le président Igor Dodon, homme politique pro-russe, a établi une coopération interétatique avec la Russie plus rentable que le presque tout puissant Plahotniuk avec l'Occident.

Avec cette lourde charge d'indignation populaire, il s'est rendu aux élections législatives. Il a mobilisé toutes ses ressources administratives et a réussi à entrer au Parlement, mais quelle est la prochaine étape ?



En dépit de son ancien pouvoir, le Parti démocrate n'avait aucun allié, à l'exception de « Sor », dont le chef était impliqué dans le vol d'un milliard de dollars du système bancaire.



Au même moment, le Parti socialiste, ennemi juré des démocrates, était le leader de la course. Le bloc AKUM est arrivé à la troisième place.



Dès qu'il est devenu évident que les socialistes et AKUM étaient en train de s'unir, la rhétorique dans les rangs du parti démocrate a radicalement changé. Maintenant, ils se présentent aux élections et les nomment même pour septembre. Comment ? Ces pseudo-démocrates ont déclaré qu’il y a un double pouvoir dans le pays et qu’ils ne reconnaissent pas leur gouvernement comme légitime, bien que les États-Unis et l'Union européenne aient reconnu le nouveau gouvernement.



Tout au long de sa carrière, Plahotniuc a voulu se comporter en homme politique, mais il est resté un voleur, un fonctionnaire corrompu et un criminel.



Tout cela serait beaucoup plus impressionnant s'il s'agissait d'un film. Cependant, c'est la vie et tout le pays est en jeu. Le pire est que Plahotniuc n’est pas assez stupide pour ne pas comprendre cela. Lui, le parti démocrate et les organes qui ont soutenu l'usurpation sont maintenant interdits. Tous ces politiciens et responsables font face à une "liste noire" ou même à la prison.



Il ne trouvera plus de protection en Occident. En Russie, seules des affaires pénales l’attendent. Plahotniuc tente maintenant de discréditer le pays de la communauté internationale. Il ne reste plus qu’à espérer une action équilibrée et constructive du nouveau gouvernement.

Source : https://unitedeurope.online/2019/06/11/vom-geschaftsmann-zum-usurpator-die-geschichte-eines-moldauischen-verbrechers-der-kein-politiker-werden-konnte/