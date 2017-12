D’où vient le Père Noël ?

Il était une fois, à la cour du bon roi Gédéhel, Régent du ciel et des étoiles, un gentil prince et une jolie princesse qui y vivaient heureux.

Leur vie se déroulait agréablement, bénéficiant de journées éternellement ensoleillées car ils étaient si haut dans le ciel qu’ils ne voyaient jamais l’astre se coucher et ils en étaient très satisfaits. Pour cette raison, l’été durait à l’infini sur l’étoile de Noël. Les nuages, aplatis autour de la planète Terre ne leur apportaient jamais d’ombre. L’eau de Jouvence coulait de la multitude de fontaines qui recouvraient l’étoile de Noël et arrosait sans fin les champs colorés et parfumés qui profitaient de cette tiède et délicate atmosphère, origine de leur gaité éternelle.

Les sujets du bon roi Gédéhel vivaient en harmonie, bercés par les symphonies naturelles des vents légers qui s’étalent tout au long des prairies et caressent les bienheureux pour des siestes de soleil.

Tout semblait pour le mieux sur l’étoile de Noël et surtout le Jour de la Grande Joie. Ce jour sans aurore ni crépuscule durait du réveil du premier des bambins jusqu’au sommeil du dernier. Ce jour-là, il y avait une grande distribution de cadeaux et alors ils jouaient, dansaient, chantaient et leurs rires résonnaient sur l’étoile toute entière. Tout était merveilleux avec le bon roi Gédéhel qui veillait à l’organisation du Jour de la Grande Joie. Ses idées fantastiques comblaient de bonheur tous les enfants de l’étoile de Noël.

Et c’est ce jour que choisit pour naître le fils du Prince et de la Princesse. Tous furent d’accord pour l’appeler Noël, comme l’étoile où il était né. Il semblait prédestiné à des jours enchanteurs, être né ce jour-là, cela n’était jamais arrivé.

Son enfance se déroulait dans la plénitude connue des autres. Il grandit comme tous les enfants de l’étoile de Noël, mais au fil du temps, tout le monde pu s’apercevoir que sur lui, l’eau de Jouvence n’avait pas d’effet.

Le bon roi Gédéhel décida une réunion extraordinaire de tous les habitants de l’étoile de Noël. De grandes conversations s’animèrent. Il ne fallait pas laisser vieillir Noël, s’était le vœu de tous mais personne ne savait comment faire. Le bon roi Gédéhel demanda conseil à Naelle, la fée de l’étoile. Après consultation de ses grimoires, elle proposa une solution qui consistait à ne laisser vieillir Noël que d’un seul jour par an, celui de son anniversaire. Il vivrait donc ainsi très, très, très longtemps…

Mais pour cela, il y avait une condition. Noël devra chaque année, le 25 décembre jour de son anniversaire, partager les cadeaux du Jour de la Grande Joie de l’étoile de Noël avec les enfants d’une autre planète. Pour trouver cette planète, on organisa le voyage de Noël. Habillé du manteau de cérémonie rouge et blanc du bon roi Gédéhel, avec son traineau tiré par quatre magnifiques rennes, sa hotte et tous les cadeaux, on le lança dans le ciel depuis l’extrémité de la plus grande branche de l’étoile de Noël. Il aurait suffisamment de jouets pour tous les enfants qu’il rencontrerait lui avait promis le bon roi Gédéhel.

Et devinez où il arriva ? Sur la planète Terre.

Pour que les cadeaux soient des surprises, il fallait que Noël les distribue pendant la nuit avant le réveil des enfants. Ce fut chose faite. Certains peuvent voir encore, à la fin de la nuit, Noël repartir avec son traineau vers l’étoile de Noël rejoindre ses parents le Prince et la Princesse, le bon roi Gédéhel et ses gentils sujets.

Depuis, pour son anniversaire, tous les enfants de la Terre reçoivent des cadeaux offerts par Noël qui, malgré son vieillissement très, très, très lent a maintenant une longue barbe blanche. C’est pour cela que très affectueusement les enfants de la Terre l’appellent le Père Noël.

La fée Naelle nous a dit que même s’il ne peut pas profiter des bienfaits de l’eau de Jouvence de son étoile, sa bonté et la joie qu’il donne ne le laisseront jamais vieillir dans le cœur des enfants.