D’où vient le virus, de Chine évidemment ? Les Chinois auront quelques difficultés pour convaincre les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que la maladie serait arrivée chez eux avec une importation de viande congelée... Venue certainement d'un pays hostile avec un drapeau étoilé.

Il ne fait aucun doute pour le camp des "occidentalistes", surtout pour l'oncle d'Amérique, que les Chinois auraient quelque chose à cacher concernant ce coronavirus qui a mis le monde dans un triste état. Inutile de préciser que le modèle chinois orwellien n'est pas précisément la tasse de thé des occidentaux. Même si, dans les pays des droits de l'homme, la discipline du peuple Chinois peut parfois faire des envieux.

Comment espérer que la mission de l’agence des Nations unies pourrait encore un an après, trouver quelques traces qui indiqueraient avec certitude le lieu et la cause de l'apparition du Coronavirus. Et si les Chinois savaient tout sur la création du Covid19 ? Sans être conspirationniste on ne peut exclure totalement cette possibilité, mais comme d'habitude ils cultiveront le culte slencieux du secret défense. Avec s'il le faut la répression de citoyens trop bavards. Alors, autant pour les dix experts de l'OMS, chercher des armes de destruction massive en Irak.

Quelle serait la bonne hypothèse ? Celle de la fuite accidentelle ou pas d'un virus bricolé dans ce fameux labo de virologie P4 de Vuhan livré par la France en 2017. Avec l'accord signé par Jacques Chirac en 2004. Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, disait en mai 2020, disposer de « preuves immenses ». Des affirmations qui seraient "spéculatives" selon l'OMS.

Inutile de revenir sur cette supposée rencontre entre une chauve-souris et un pangolin dans un marché de Wuhan où se vendaient des animaux sauvages vivants. Une option parmi d'autres bestioles pas forcément appétissantes pour tout le monde.

Michael Ryan, directeur des urgences sanitaires à l'OMS, aura beau dire que « Toutes les hypothèses sont sur la table », il faudra trouver la bonne avec preuves irréfutables à l'appui, ce qui reste à faire sans aucune garantie de résultat.

Ensuite, la nouvelle administration Biden devra « évaluer la crédibilité du rapport d’enquête une fois terminé » puis faire une synthèse avec « les informations rassemblées et analysées par le renseignement » Le régime chinois y voit là une « ingérences politiques » américaine. La confrontation entre Américains et Chinois va durer bien plus longtemps que le troisième confinement. Tout le monde a compris que l'ennemi principal des States, avec Trump puis avec Biden, n'est plus la Russie. Jusqu'où cette confrontation entre deux empires peut nous mener ? Sûrement pas un monde plus apaisé.

Autres hypothèses...

- "Située à Mojiang, à 1 500 km au sud-ouest de Wuhan, une mine de cuivre désaffectée serait à l'origine de l'apparition en 2012 d'un étrange virus. Six personnes, des mineurs qui ont travaillé dans cette mine, ont été hospitalisées, et trois sont mortes, touchés par un syndrome respiratoire aigu sévère". Etait-ce notre Covid ?

- Voici une option un rien complotiste "le nouveau coronavirus aurait été créé par les États-Unis - est notamment citée l’agence fédérale américaine de santé publique - dans le but de profiter de la vente d’un hypothétique vaccin. À l’appui, la photo d’un document supposé être le brevet du virus. Mais, comme l’indiquent Les Décodeurs du Monde, « ce brevet concerne en fait le coronavirus responsable du SRAS dès 2002 », et non le coronavirus à l’origine de l’épidémie qui sévit actuellement."

Bien sûr, tant que la vérité sur la naissance du Covid19 ne sera pas connue, le sera-t-elle d'ailleurs jamais, la porte restera ouverte à toutes les hypothèses et spéculations. Pour autant, faut-il balayer d'un clic toutes les théories ou croire n'importe quoi ? Un jour peut-être, une hypothèse qui paraît improbable aujourd'hui pourrait s'imposer comme la réalité...