Danger des QR Code : La France veut instaurer ce système pour aller aux théâtres, aux restaurants ou aux cinémas

Il ne faut surtout pas qu’on mette les doigts dans cette prise, elle est très risquée. Vous allez voir pourquoi.

Pour information, les QR code sont des petites images qu’on scanne, comme celui-ci

Ils permettent pleins de choses, et la France souhaite les utiliser pour vérifier votre état de santé (vacinné contre le covid, test PCR récent…) avant d’aller dans un lieu public de type restaurant ou théâtres, et j’imagine que la liste ne fera qu’augmenter.

Ils permettent aussi de tracer les lieux où vous allez et de vérifier si vous êtes autorisé à y aller ou non. Et ils peuvent faire bien plus. (1)

Cette superbe idée nous vient droit de la Chine.

Comme nous avec l’application TousAntiCovid, les chinois ont décidé de ne pas rendre obligatoire cette application. Mais si vous ne l’avez pas, vous ne pouvez plus rien faire.

Ils vous proposent donc un faux choix. Méthode bien connu afin de soumettre quelqu’un psychologiquement et lui arracher son consentement.

Je me rappelle début 2020, avec un ami nous regardions désespérément les chinois utiliser ces QR Code de manière massive afin de contrôler leur population. Les chinois doivent scanner ces codes lorsqu’ils se déplacent, qu’ils achètent des objets. Et ils peuvent être interdit de lieu.

Des drones se baladent même avec ces QR code entre les files de voitures pour que les chinois valident leur présence.

Autre vidéo

Des sites tel que 20 minutes qui sont juste là pour faire la promotion des lois gouvernementales vous diront qu’ils servent juste à payer. Mais non, ils servent beaucoup plus qu’à ça.

Par exemple pour les oubliés Ouigours que surement plus personne n’aidera, des QR code sont mis en place sur leurs portes afin de les tracer et de donner toutes les informations nécessaires à celui qui les scanne.

Relevé d’ADN, empreinte des yeux, des échantillons de voix, et bien d’autres choses.

(2)

Et plutôt que de dénoncer ces agissements dans les pas de l’agence de surveillance des Droits de l’Homme. La France s’apprête à suivre ce modèle à la demande du président Chinois au G20.

Le 5g chinoise, on s’en méfie, mais par contre le système intrusif de surveillance des chinois on dit oui. (3)

Les gens en Chine n’ose plus parler. La méfiance et la peur est de mise là-bas. Des voitures de police chinoise possèdent des appareils pour écouter au loin des conversations. Et ils ont aussi imposé des décodeurs dans les maisons. Les gens n’osent même plus parler chez eux. Pour partager leurs opinions politiques ou leurs pensées, ils doivent aller dans les montagnes/forets/lacs à plusieurs dizaines de kilomètres pour enfin oser parler.

Tous cela à commencer avec des caméras aux coins de chaque rue.

Source et très bon documentaire sur la dystopie chinoise qui nous menace :

( 58min20s pour le décodeur chinois, les écoutes des voitures de police et le fait de ne plus parler de politique ou de ses idées chez soi )

https://www.arte.tv/fr/videos/083310-000-A/tous-surveilles-7-milliards-de-suspects/

Aussi un autre exemple dont personne ne parle. La chine impose des bracelets électroniques à Hong-Kong, comme pour les détenus, pour ceux qui sont positifs au Covid. (4)

Ils ont droit à 15 mètre pour se déplacer, on leur a installer une appli sur leur smartphone et doivent répondre à un questionnaire 3 fois par jour. Si on sort de la zone autorisée on risque 5000 dollars hongkongais d’amende et 6 mois d’emprisonnement. Et toujours, ce fameux QR Code sur le bracelet.

J’ai bien peur qu’il ne soit trop tard pour eux. Et nos dirigeants oligarchiques rêvent de cette société sans contestations, sans gilets jaunes, sans idée qui ne soit d’abord admise et validé par eux.

Ça fait un moment qu’ils ne cherchent plus qu’à répondre à la contestation soit par la force, soit par la ruse et la manipulation. Ils cherchent à la mater, à la faire disparaitre, et non à résoudre ces problèmes de manière démocratique.

Demain il materont la révolte dans l’œuf, il n’y aura plus de terrain propice aux partages de ces idées. Ces idées de libertés seront alors mortes-nées.

Je pense réellement que nous sommes à un carrefour, à un carrefour chinois.

Une fois la mauvaise route empruntée, la surveillance de masse nous empêchera tout retour en arrière.

Nous avons encore une certaine liberté d’action pour nous battre pour nos libertés, pour nous et les futurs générations, mais je pense que la fenêtre d’action se rétrécie de jour en jour.

Soyez prêt, ceci est un des grand combat de notre génération. Et nous sommes attendus sur pleins de sujets. Il nous faut avant tout reprendre le pouvoir, le pouvoir démocratique afin de les résoudre.

Soyez prêt. Essayez. On n’a pas le droit d’échouer. Faites ce que vous pouvez.

Si on ne fait rien, demain, on sera tous Ouighours.

Piste personnelle : Moi je vois un espoir dans les Organisations Décentralisées Autonomes, les DAO. Ce sont des organisations, à l’image du Bitcoin, qui sont cryptées, inarrêtable, et qui n’ont pas à répondre de la loi. Cette technologie est plutôt récente.

Elles permettent de se mettre d’accord sur des règles et sur des objectifs avec des inconnus, sans chef ou entité centrale. Leur force est notamment qu’elles permettent de mettre en commun des fonds, des ressources, qui appartiennent et sont régis par les lois du groupe, afin de pouvoir réaliser de grandes choses. Et ce, sans même se connaitre. De manière internationale.



Vidéo (en anglais désolé) sur les potentielles des DAO : https://www.youtube.com/watch?v=AqjIWmiAidw