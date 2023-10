Dangereuse addiction aux écrans...

@rosemar

Vous voulez parler du confinement ?

Mais quelles sont les méthodes préconisées par la médecine lorsqu’un virus mortel et contagieux contre lequel nous n’avons aucun moyen médical de lutte se propage dans la société ?

Le confinement et la quarantaine sont les méthodes utilisées depuis des siècles, cela n’a rien à voir avec la Chine qui a pris ces mesures.

Pour le Covid je ne me rappelle pas si la Chine a mis ensuite un système de type passe sanitaire ou pas. La France et certains pays d’Europe l’ont fait et c’est cela qui est assez nouveau, ségrégué la population entre vaccinés et non vaccinés à tel point qu’on les a opposé sciemment, volontairement. Surtout que l’efficacité vaccinale n’est absolument pas démontrée ; elle le sera peut-être avec le temps mais il faut une dizaine d’années au minimum pour mesurer l’efficacité.

Mais au delà de ces mesures, la perspective historique nous démontre que ce qui est appliqué ailleurs et est considéré comme une démarche totalitaire dans une temporalité et ensuite appliqué chez nous avec les oripeaux de la liberté et de la sécurité dans une temporalité différente. Nous avons un tel double discours que nous ne nous rendons plus compte que nous sommes dans la contradiction en permanence, que nos fameuses valeurs démocratiques sont très poreuses voire n’existent pas vraiment, elles n’existent que dans les discours.

C’est pourquoi je ne juge pas nos régimes politiques comme des démocraties mais plutôt des totalitarismes libéraux avec quelques nuances entre les différents pays occidentaux mais le fond reste une forme de totalitarisme.