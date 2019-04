Dans l’Educ’ nat on a pas le droit d’être de droite

Quelqu'un me disait il y a peu qu'en fait en France il n'y a pas réellement de Droite ; Juste une gauche molle, centriste, une gauche sociétale et une gauche concrètement révolutionnaire, ce qui n'est pas faux, la droite étant assimilée depuis 1945 ce qui historiquement est inexact à la collaboration. Que cette gauche "marais" un rien fangeuse domine tous les débats arbitrairement depuis, distribuant les bons et mauvais points... Bien entendu on la trouve largement représentée chez les profs...

Je suis prof et de droite, et d''éducation catholique, et dans le public. Je cumule.

Les opinions que j'ai se transcrivent tangiblement dans ma perception du rôle d'un enseignant, sur la morale ou la citoyenneté. Ce qui fait que je suis bien entendu considéré depuis 27 ans que je suis dans l'Educ nat comme réac, facho, j'en passe et des pires...

Si cela s'arrêtait au débat d'idées, ce ne serait pas grave mais il y a toujours un collègue qui fait du zèle et qui en parle à la direction ou l'administration ce qui me vaut de me retrouver régulièrement suspecté de diverses intentions perfides envers la démocratie, de par des lettres anonymes envoyées à ma hiérarchie quand ce n'est pas à l'inspection..

Je ne suis pas pourtant pas le seul prof de droite statistiquement parlant, mais le simple fait d'affirmer son indépendance d''esprit fait que l'on est irrémédiablement ostracisé. En salle des profs, ça chuchote, ça murmure me prêtant divers engagement obscurs. Je m'étais dit qu'à Paris je ne subirai plus ça, que l'ouverture y serait supérieure, ce qui était faux archi faux.

C'est pire.

Et beaucoup suivent plus par lâcheté que par convictions réelles.

Car dans l'EN si on peut être LGBTQ+ militant, communautariste, ou d’extrême gauche on a pas le droit d'être de droite, tout simplement, encore moins catholique, ce qui ne va pas s'arranger avec la fameuse école dite de la confiance de Blanquer où là il ne vaudrait mieux pas être autre chose que libéral libertaire.

Tout ça m'a valu des tutorats idéologiques des formations destinées à me soumettre à la bonne parole. J'y suis sans doute particulièrement rétif car ça marche pas.

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury - Grandgil