Dans les rues malgré le confinement

« et ils ne sont pas près de ressortir à mon avis. On leur a tout volé. »

Il serait bon que quelques uns analysent sérieusement leur échec pour reconstruire un mouvement qui tienne compte de l’expérience.

C’est comme ça dans la vie. Quand on a un objectif, on se fait une idée des difficultés que l’on va rencontrer et on fait un essai : généralement, on échoue. Mais on ne doit pas se décourager. L’analyse objective de l’échec permet d’en retirer des enseignements. Ces enseignement sont utilisés pour concevoir un nouvel essai qui va corriger les erreurs précédentes. On ne va pas forcément réussir au deuxième essai mais on aura progressé et on en retirera encore de nouveaux enseignement pour mettre au point un nouvel essai.

En procédant ainsi, petit à petit on progresse, on acquiert de nouveaux moyens et on devient plus efficace et plus puissant.

Rien de pire que de répéter sans cesse la même stratégie perdante tous les samedi : le gros de la troupe finit par se décourager.

.