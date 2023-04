Dans les tréfonds du Fonds Marianne

Schiappa… La Marlène telle la semeuse sema des fonds publics par l’entremise de ses affidés, accointances d’où coula de la corne d’abondance, l’or et l’argent de l’état gaspilleur. En macronie depuis six ans il en va ainsi, et comme toute personne se sentant au dessus des règles, et prenant ainsi de moins en moins de gants afin de dissimuler les magouilles, d’où à un moment : ça pète au nez… Et la Marlène toute déconfite s’en est allée fort courroucée se mettre à nue dans une revue...

Au départ ce fonds lancé quelques mois après l’horrible assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 est crée à l’époque par la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, se veut de financer la lutte contre le séparatisme. Ce Fonds appelé Marianne est pourvu de 2,5 millions d’€, visant à sponsoriser des personnes et associations qui porteront des discours promouvant les valeurs de la République pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne. Donc, pour être bien clair : C’est un appel d’offre qui veut que se construisent des sites sur les RS afin de faire la promotion du dit projet ; Et surtout, ne pas financer des sites déjà existants !

Sans entrer dans les polémiques politiciennes, où une chatte n’y retrouverait pas ses chatons, cet article prend pour point cardinal la destination et l’attribution des fonds . 17 bénéficiaires[i] ont capté de ce ruissèlement. (Cette liste est parue dans Libé, mais il a fallu que le sénateur socialiste Christian Gravel se fâche pour obtenir ces noms).[ii]

Toutes les infos qui suivent viennent du travail de Daniel Bidalian (voir lien vidéo joint) et de son site J’suis pas content. Daniel, après son intro nous dresse la liste commentée de chaque assos qui a reçu des subsistes et croyez moi c’est du gratiné de chez Dauphiné ! Par ordre décroissant de fortune voici ces zheureux bénéficiaires :

- 355 000€ - l’USEPPM : Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire (assos loi 1901) – Un site qui a arrosé sur Insta, Youtube et FB + à ses 2 dirigeants…Quant à la fréquentation des comptes sur les RS = 168 sur Insta, et chaine ILAIC sur Youtube = 34 abonnés… Une telle montagne de fric pour si peu de publics touchés…Ils auraient pu au moins faire de la pub, ce qui aurait correspondu à un business plan classique ; bref, peu de boulot dans la direction laïcité/discours anti séparatistes et beaucoup de pépettes à l’arrivée. Cherchez l’erreur ?

- 330 000€ - Reconstruire Le Commun : Chaine vue par 1080 personnes…Pleine de vidéos postées qui cumulent des 2 à 4 mille vues. C’est cette assos qui avait été accusée de faire de la propagande pro-Macron. Quant à la « présidente » de l’assos, Ahlam Menouni, celle-ci joue la fille de l’air et apparaît nulle part…Vous avez dit étrange, comme c’est étrange ?

- 315 000€ – Civil_Fab : développement de projets visant à combattre les discours de manipulation, organisation d’ateliers auprès de publics défavorisés, programmes autour des mémoires de la colonisation française et aussi…Un baromètre de la Haine ; entièrement axé sur l’extrême droite et les néonazis et les bonnes paroles de Castaner… Bref, ce bidule parle de tout, de rien et de pas grand-chose de nouveau sous le soleil, un fourretout à 300 boules, soit le prix d’une très belle baraque !

- 292 000€ – Fraternité Générale : diffusion d’un contre discours contre la haine en ligne blablabla…Un truc qui marche avec le ministère de l’éduque-na…Donc, une référence où on dit rien, on dit tout et on faitout !

- 95 000€ – La LICRA : qui déjà palpe 400 mille par an, Mais qu’est ce qu’elle fait là, elle est partout !

Vers les 70.000€ de subventions apparaissent les « potes de la côte ». Thomas Huchon 70 boules pour ce spécialiste des fakes news et théories complotistes. C’est devenu un job à plein temps la chasse à la fake news, alors, à quand la chasse à la real news ? Sorry, avant ça s’appelait journalisme…Donc, on retrouve toujours les mêmes bien placés : de ce Thomas Huchon et son site Spicee qui a collecté 70 000€, à Rudy Reichstadt et son Conspiracy watch 60 000€, puis…Tient ces deux gourmands en ont repris une dose : avec 2P2L de LCP - vidéos "conspirations" avec Rudy Reichstadt et Thomas Huchon qui ont reçu 20 000€. Tient zencore LUI ! Le sieur Reichstadt apparaît également dans d’autres bénéficiaires du fonds. Il intervient dans le projet de vidéos qu’a financé la LICRA grâce aux 95 000€ reçus par le fonds Marianne. Il apparaît dans deux d’entre elles sur le complotisme, et également dans une série de vidéos publiées sur la chaîne LCP intitulée Conspirations.[iii] Décidément incontournable le sire Rudy-vérités j’bouffe à tous les râteliers, qui suite à ces observations accusatoires se défend bec et ongles d’être tourmenté par tous les complotistes/antisémites, tout en faisant la promo de son dernier bouquin dont je tairais le titre !

Comme observé, la majorité des organismes financés par ce fond n’ont pas fait de projets en lien avec l’islamisme et la cause de la mort de Samuel Paty . Pour le reste, on trouve beaucoup d’associations ayant un lien avec l’éducation aux médias ou l’anti-complotisme, voire des associations ayant eu une activité pro-Macroniste.[iv]

Concluons : Me Virginie Le Roy avocate de la famille Paty : « Utiliser l’argent destiné à lutter contre ce fléau c’est bafouer la mémoire de Samuel Paty. » Elle estime qu’il s’agit d’une « insulte à sa mémoire mais aussi à celle des victimes de terrorisme et leurs famille ». L’avocate pense qu’une enquête judiciaire, ainsi qu’une enquête parlementaire doivent être diligentées pour « faire la lumière sur des faits très graves. Ce sont des faits qui peuvent être qualifiés de détournement de fonds publics. » Mouais…Sachant ce qui se passe dans le pays, la vérité surgira le jour où les poules auront des dents et poseront dans Playboy !

Georges ZETER/avril 2023

Vidéo du site J’suis pas content : FONDS MARIANNE : On découvre en DIRECT les associations qui ont touché l'argent.

Voici pour chacune des 17 structures subventionnées le montant alloué, ainsi que le projet financé dans le cadre du programme du fonds Marianne. (On ne trouve que 16 structures)

. USEPPM : 355 000 euros = Création de comptes (faiblement suivis) sur les réseaux sociaux, salaires versés à deux des dirigeants.

. Reconstruire le commun : 330 000 euros = Création de vidéos dirigées contre certains opposants à la majorité macroniste.

. Civic Fab : 315 400 euros = Développement de projets visant à combattre les discours dissidents.

. Fraternité générale : 292 200 euros = Création de comptes sur les réseaux sociaux, diffusion « d’un contre-discours fraternel », « positif », en riposte aux « discours de haine ».

. LICRA (ligue contre le racisme et l’antisémitisme) : 95 000 euros = Développement du campus numérique Sapio et création de ressources pédagogiques.

. Mémoire et BD : 88 960 euros = Réalisation d’un manga constitué de plusieurs histoires courtes autour de « l’égalité garçons-filles » dans les quartiers prioritaires de la ville.

. ISD (Institute of Strategic Dialogue) France : 80 000 euros = Cartographie des « acteurs de lutte contre la désinformation », projet de recherche sur les mobilisations « des identitaires d’extrême droite » sur les réseaux sociaux, traductions de rapports, rédaction de ressources pédagogiques et de guides pratiques, webinaires.

. Bibliothèques sans frontières (BSF) : 70 320 euros = Web série « Questions-réponses sur la laïcité », confection et diffusion d’un kit pédagogique à destination d’enseignants et d’éducateurs.

. Spicee : 70 000 euros = Développement de la plateforme Spicee Educ : production de nouveaux contenus, améliorations techniques de la plateforme, diffusion auprès des enseignants et des associations.

. Conspiracy Watch (Tristan Mendès-France) : 60 000 euros = Production de notices d’information sur de grands thèmes « complotistes », mise à jour de notices existantes.

. France fraternité : 60 000 euros = Réalisation de podcasts sur les « mots piégés du débat républicain », diffusées sur Beur FM et SaphirNews, portraits de « jeunes qui réussissent issus de la diversité ».

. Lumières sur l’info : 50 000 euros = Création d’une nouvelle série de vidéos sur la vérification des informations et des sources, à destination d’un public adolescent.

. Génération numérique : 25 000 euros = Action de riposte contre la désinformation en ligne.

. 2P2L : 20 000 euros = Réalisation de dix vidéos de la série « Conspirations ? », autour du complotisme et à destination des jeunes, diffusées sur LCP.

. La Chance pour la diversité dans les médias : 20 000 euros = Financement de leur programme habituel d’éducation aux médias.

. Ligue de l’enseignement, 40 000 euros = officine maçonnique qui se présente comme un « mouvement laïque d’éducation populaire »