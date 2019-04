Dany Boon porte plainte après révélation de ses « acrobaties fiscales »

Après que le journal d’investigation en ligne Médiapart ait fait éclater une réalité sur ses pratiques douteuses d’optimisation fiscale en janvier, l’acteur et réalisateur Dany Boon porte plainte pour « vol », « atteinte au secret de correspondances », « violation du secret professionnel » et « recel ».

Une irréprochabilité mise en doute

Dany Boon est-il réglo en clamant excessivement son patriotisme fiscal ou joue-t-il une belle comédie pour camoufler des délits qu’il se reproche ? La question reste posée.

Au mois de mars 2018, alors que la troisième personnalité préférée des Français, selon le dernier sondage du Journal du Dimanche, passait à France 5 sur le plateau de « C à vous », il avait déclaré avoir refusé de créer une structure au Luxembourg pour diminuer ses impôts : « Je voulais payer mes impôts en France (…) J’ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l’éducation que j’y ai reçue, c’est normal que ça lui revienne », avait-il affirmé. Un peu plus tôt en Février dans la même année, dans l’hebdomadaire Marianne, Dany Boon avait avoué payer « 50 % d’impôts en France ».

Cette dévotion émouvante à la patrie et cette image presque sainte du contribuable qu’il est, soulève la curiosité de Médiapart qui tient à en savoir plus. Elle provoque aussi d’autres réactions : « C’est la mise en scène par Dany Boon de son patriotisme fiscal qui a suscité un mouvement de sources vers nous », explique le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi dans une vidéo qui a été mise en ligne par le site.

En Janvier 2019, Médiapart qui inaugure un nouveau format de film-enquête nommé « La Comédie fiscale de Dany Boon » démonte toutes les déclarations du réalisateur de Bienvenue chez les Ch’tis, le plus gros succès en France pour un film hexagonal (20,5 millions d’entrées).

Avec des documents à l’appui, le sympathique acteur qui avait même déclaré, toujours sur France 5, avoir affiché sa première fiche d'imposition à deux chiffres en millions sur le mur de son bureau, est mis à mal.

Le site Médiapart prouve non seulement que Dany Boon aurait bel et bien eu des résidences fiscales hors de la France, notamment en Grande Bretagne et aux Etats unis mais il évoque aussi près de onze investissements dans des fonds spéculatifs controversés, des « hedge funds », créés en 2014 et 2015, passant par des paradis fiscaux aux Bahamas et les îles Caïmans. Le comédien aurait par ailleurs « réclamé » en 2016 que le droit fiscal français sur l'héritage ne s'applique pas à son patrimoine.

Malgré toutes ces révélations accablantes, les journalistes de Médiapart ne s’avancent pas pour autant sur le terrain de la fraude fiscale. Ils soulignent juste que ces éléments « révèlent une attitude étrange pour un patriote fiscal démentant avec constance se prêter au jeu de l'optimisation et de l'évasion fiscale ou avoir un quelconque lien avec les paradis fiscaux ».

Dany Boon, contacté par l’AFP via son avocate après la fameuse vidéo, n’avait pas souhaité réagir dans l’immédiat.

Dany Boon ne rit plus

Le 18 avril, il choisit de déposer une plainte contre x. Les faits qu’il reproche sont nombreux : « vol » « atteinte au secret des correspondances », « violation du secret professionnel » et « recel ».

Fabrice Arfi, un autre journaliste de Mediapart et le réalisateur du film mis en cause ont été entendus sous le régime du « suspect libre », ce lundi 15 avril dernier, par la BRDP (Brigade de répression de la délinquance contre la personne) de la police judiciaire de Paris. Pour Fabrice Arfi, le seul et unique but du comique, acteur, réalisateur et producteur français de renom, est de trouver les sources de Médiapart dans cette affaire. Sur Tweeter, il a ironisé : « Dany Boon ne rit plus. Après nos révélations sur ses acrobaties fiscales, l'artiste a déposé plainte contre Mediapart et a choisi une procédure qui contourne le droit de la presse avec une seule finalité : trouver nos sources. »

Sur le site d’information Médiapart, Fabrice Arfi poursuit : « il a refusé de répondre pendant des mois à nos questions, ne conteste aucune des informations que nous avons rendu publiques dans cette enquête vidéo, mais il conteste le fait que nous ayons pu les rendre publiques".

L'un des avocats de Dany Boon, Marie-Alix Canu-Bernard, a indiqué à France TV info, que cette plainte ne visait pas directement le journal en ligne.

« Je ne comprends pas pourquoi Mediapart se sent concerné par cette plainte », a-t-elle affirmé.