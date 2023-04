Darmanin et le gouvernement jouent l’apaisement à la ville et aux champs ?

Entre le ministre de l'Intérieur des Outre-mer et les Soulèvements de la Terre l'affrontement fait rage. Le 28 mars, Gérald Darmanin avait annoncé devant l'Assemblée Nationale son intention de dissoudre les Soulèvements de la Terre, suite aux violences lors des manifestations contre la création de "mégabassines à Sainte-Soline. Depuis, la dissolution du collectif écologique n'est plus l'urgence absolue, le Darmanin nouveau aime le bio. Quant au combat sur le champ de bataille de l'eau, avec ces blessés graves et les nombreuses polémiques, essayons entre gens intelligents dotés d'une faculté de raisonnement au-dessus de la moyenne, de ne pas (tout de suite) recommencer le débat pour désigner le plus violent, celui qui a jeté la première pierre ou dégoupillé la première grenade. À l'évidence, le plus méchant c'est toujours l'autre et nous n'en sortirons jamais !

Après l'usage du 49/3 lors de la réforme des retraites, qui explique le bruit infernal et persistant de casseroles partout en France, notre prince semble à poêle face à la grogne d'une majorité de la population. Le voilà maintenant qui tente une opération désespérée d'apaisement de la contestation populaire. L'objectif du pouvoir étant de faire baisser la pression pour passer à autre chose. Seront donc autorisés les petits excès de vitesse sans perte de point pour 5 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, hélas le porte-monnaie de la vache à lait restera à l'amende. Du côté de l'Éducation nationale, les profs seront augmentés et auront la possibilité de "travailler plus pour gagner plus" le fameux totem sarkozien reste toujours d'actualité. Certes, on entend déjà que l'augmentation accordée aux enseignants par le gouvernement ne serait pas suffisante. Mais, d'autres attendent des petites douceurs gouvernementales ?

Revenons sur les manifestations contre l'A69 !

“Sortie de Route pour l’A69”. C’est le nom fracassant donné à la manifestation contre la construction de l’autoroute A69 qui devrait relier Toulouse à Castres. Les quatre organisateurs, sont les Soulèvements de la Terre, la Confédération paysanne, Extinction Rebellion Toulouse et LVEL. Le mouvement "Sortie de Route" sera soutenu par de plus de 60 collectifs. Les syndicats FSU et CGT, les associations et ONG GreenPeace, Terre de Lutte, et sans surprise les partis politiques NPA, France Insoumise, EELV.

"Longue de 62 kilomètres, l’autoroute A69 devrait relier le périphérique de Toulouse à la rocade de Castres. Les travaux, qui ont commencé début mars, devraient s’achever à l’horizon 2025. « Un désastre environnemental pour un gain de temps dérisoire », accuse Les Soulèvements de la Terre. Plusieurs experts du GIEC, le Conseil National de Protection de la Nature ainsi que 130 agriculteurs locaux se sont prononcés en défaveur du projet. Tandis que la Région, le Département du Tarn et le géant pharmaceutique Pierre Fabre se positionnent pour, et sont la cible des opposants".

M. Darmanin, la veille du rassemblement écologiste avait déclaré le 21 avril sur France info, que : "Dans le Tarn, nous n'avons pas de renseignement qui nous démontre que les gens ont eu une envie absolue de violence. Deuxièmement, une partie des responsables ont organisé les choses auprès du Préfet. Troisièmement, à Ste-Soline il y avait une volonté de détruire des méga-bassines déjà construites alors que vers Castres, il n'y a pas encore d'autoroute". Ce qui selon lui devrait limiter le risque de casse.

Or, selon "une note du Service Central du Renseignement Territorial", 1.500 à 2.000 personnes sont attendues (en réalité entre 5 et 8000 étaient sur place), dont une centaine d'éléments radicaux". Des activistes extrémistes pourraient tenter des "opérations de sabotage sur les différents chantiers ou infrastructures liés au projet"

Tandis que le préfet de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, souhaite lui aussi jouer la carte de l’apaisement. D'après le représentant de l'État « les gens peuvent manifester » pacifiquement. L'idée des autorités est d'utiliser un « dispositif léger » (800 agents du maintien de l'ordre quand même). Toujours "dans cette stratégie de désescalade", le préfet envisage sur la portion du tracé de la future A69 en Haute-Garonne, une initiative pour séduire les écolos « il n’y aura pas d’abattage d’arbres du 1er avril au 30 septembre, pour respecter la période de nidification des oiseaux ».

Le chant mélodieux des oiseaux, un air pur sans lacrymogène, rien de mieux pour calmer les esprits des uns et des autres et passer deux jours paisibles à manifester dans la nature, rien à voir avec les évènements chaotiques de Ste-Soline.

Pour info « À partir de la mi-mars, la saison de reproduction et de nidification des oiseaux commence. Pour protéger les oiseaux pendant cette période, la politique agricole commune (PAC) interdit aux agriculteurs (mais pas aux particuliers) de tailler les haies du 16 mars au 15 août 2023 »

Ci-dessous, les 42 sites que les écologistes radicaux entendent protéger contre ce qu'ils estiment être des projets calamiteux pour la biodiversité et le vivant sur la planète. À observer, l'A69 figure en rouge sur la carte des sites sous surveillance.

Comme de bien entendu dans cette affaire d'aménagement du territoire, il y a les "pour" qui veulent réaliser "une autoroute du XXIe siècle vertueuse" écologiquement. Et de l'autre les "contre" qui parlent d'écocide et d’une autoroute "par les riches et pour les riches" pour gagner 20 minutes. Nous allons encore vers une impasse et un dialogue de sourd de plus. Bien sûr, manifester est un droit fondamental, mais que fait-on des invisibles qui ne vont pas crier dans la rue ou les champs pour exprimer leurs revendications, ils comptent pour du beurre vegan ? Dorénavant, dans ce pays à nul autre pareil, avant de construire quelque chose en dur, faudra-t-il demander l'autorisation aux organisations écolos radicales ? Qui décideront en vert et contre tous de faire le choix de la décroissance.

Seront donc tenues pour quantité négligeable par les écologistes, les voix des élus locaux et des populations concernées par la création de la liaison autoroutière A69. Les temps changent, la construction d'autoroutes devient une idée "dépassée" comme le prétendait samedi Sandrine Rousseau, les pieds dans l'herbe et la tête tournée vers la prochaine élection. Mais oui, comment douter que le gouvernement doive entendre et écouter le peuple, mais lequel dans un pays si divisé sur tout, celui de l'abstention ? Si, dans le souci d'apaiser les autorités décidaient de réviser le projet, voire d'y renoncer, cette décision ferait encore des mécontents qui à leur tour manifesteraient pour la reprise des travaux. En attendant, le citoyen coincé entre un pouvoir dans de sales draps et des activistes adeptes de l'apôtre de l'action violente Andreas Malm, ne peut que supplier la déesse Gaïa pour que l'homme trouve le juste équilibre entre écologie et l'indispensable aménagement du territoire.

Images empruntées sur le site les Soulèvements de la terre