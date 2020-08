Darmanin : Je suis LA loi ! Je contrôle les oies

Quand Gérald Darmanin déclare : « Aucune communauté, sur le sol de la république, ne fait sa loi, c'est la police, la gendarmerie, les forces légitimes des forces de l'ordre qui font la loi dans notre pays »[1], que doit-on comprendre de ce ton grandiloquent asséné par sa voix de fausset ? Etant lui-même chef au ministère de l’intérieur, il « fait LA loi », assisté qu’il est pour toutes les forces de l’ordre…Vu comme ça, cela sonnerait comme le petit caïd de quartier qui veut faire SA loi ? Le dictionnaire ne dit-il pas : « Faire la loi » = commander sans partage – dicter sa loi – faire la pluie et le beau temps…

Il a déclaré « qu’Aucune communauté sur le sol de la République ne fait sa loi », suite à des problèmes à St-Dizier avec des tchétchènes. Ce qui reviendrait à dire, que ceux qui veulent faire la loi, se confronteront au corps policier qui lui fait aussi la loi… Pas très bon pour le dialogue prôné et pour les négociations qui se veulent dégoupilleurs de tensions ; Car, ce sont donc, deux « camps » dixit Lallemand qui s’affronteront. Le ministre, les forces de l’ordre sont là pour faire respecter et appliquer LES LOIS et n’ont pas faire LA LOI ! Mais que foutaises, car depuis très longtemps, en France, surtout depuis ce sarkozy si néfaste à notre pays, les FDL sont devenues incontrôlables, d’autant que le trône de macron vacille depuis au moins deux ans. Le petit roi ne reste vissé à son siège que grâce à ses nervis de premier plan les : Colomb, Castaner, Darmanin, les exécuteurs de basses besognes les : Lallemand, Nunez, le préfet de Nantes Dharcour et en bas, à ces « agents de la paix » transformés en milices et encouragés par cette hiérarchie courtisane qui ivre de pouvoir ne connaît plus aucune limites. A l’énoncé de cette liste de noms, un sentiment de parler d’un gang des quartiers nord de Marseille m’assaille, pas vous ? Car, oui, LA loi c’est eux, fi, de celles votées à l’assemblée… Oups, mince ! Il y a les playmobil qui eux aussi sont La loi…Il ne reste plus dans ce triste pays que le sénat, et ses crabes dormeurs et le conseil constitutionnel, mené par ce Fabius sang contaminé, loi Gayssot et ses momies…Il en résulte une ambiance de plomb, où n’importe quel citoyen peut être importuné, réprimandé, molesté, arrêté, sans qu’il n’y ait aucun contre pouvoir permettant de se défendre. Le flic lambda pour un oui, pour un non, dresse des amendes, bouscule le quidam, tutoie, met des coups à celui qui le film, n’a jamais de quoi être identifié et si la tête du « contrevenant » ne lui convient pas c’est, placage au sol, main dans le dos, menottes, genoux sur la nuque, GAV et comparution immédiate. S’en suivra pour le pauvre type plein d’emmerdes car, les amendes sont salées, les peines lourdes, avec casier judiciaire à la clé et tout le toutim. Un petit conseil : en cas de garde à vue ne déclarer que son identité et répéter pendant 24 ou 48 heures « je n’ai rien à vous déclarer », car, il ne faut jamais oublier qu’en France les interrogatoires de la police sont là pour vous casser et sont toujours à charge ; Surtout ne rien dire, exiger un avocat (c’est la loi) et un médecin histoire de souffler un peu (c’est la loi), ne rien signer et ne parler que devant un procureur…Qui n’aura pour instruire devant lui qu’une feuille blanche non signée, c'est-à-dire, rien contre vous !

Article 12 de la déclaration de 1789 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : Cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Petit tour sur le site du ministère de l’intérieur chapitre Déontologie[2]

Il est intéressant de mettre en avant certains articles de loi et d’en voir leur non-application. Allons-y dans le chapitre : Relation avec la population et respect des libertés.

Article R. 434-14 - Relation avec la population : Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération = Rassurez-moi, mais tout ce beau programme a-t-il été suivi au moins une seule fois ?

Article R. 434-15 - Port de la tenue : Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle = Essayez un peu pour voir de demander ce genre d’info…Ca se termine toujours par des insultes, des coups et un embarquement non pour Cythère, mais pour une cellule crasseuse.

Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté : L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir = Ben là, le fauchage, la mise sur le ventre, le genou sur la nuque est devenue la norme et donc, c’est une drôle d’interprétation de la loi qui est faite non ?

Article R. 434-18 – Emploi de la force : Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut = Des milliers de blessés, il faut croire qu’à chaque fois l’emploi de la force était une absolue nécessité…Et que le père noël descend par les cheminées aussi.

Article R. 434-20 – Aide aux victimes : Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations = Là, lorsque l’on voit que des gens vraiment amochés durant les manifs ne sont secourus que par les Street-Medics qui se font cogner par les FDL, cet article 434-20 est foulé aux pieds avec chasse d’eau tirée.

Bon, je ne vais pas vous faire tout le code de déontologie en entier, mais ces quelques articles sortis illustrent très bien le « allez-y les gars, faites vous plaisir ! », La loi c’est NOUS ordonne le ministre alors, les lois en général… Qui s’en préoccupe ?

Et comme « l’exemple » vient d’en haut, tout ce qui porte un uniforme ou a un semblant d’autorité, en pleine dérive, en use et en abuse sur les populations : les polices municipales qui doivent certainement faire de gros chiffres d’affaire en contraventions, les agents de la RATP qui ont été vu sur Utube en train d’arrêter, de battre, de menotter de simples quidams qui n’avaient pas de masques, de même pour la SNCF. Ci-joint une vidéo édifiante où là, un couple porte son masque mais pas assez relevé sur le nez ! Le mari ne veut pas se laisser impressionner, et alors ? Si vous regardez cette vidéoo, ca se termine par terre, face au sol, menotté, une petite fille qui est épouvantée et pleure, une mère obligée de descendre toutes ses valises sur le quai, ca se passait à Brive la Gaillarde…[3] Pas un seul passager n’a bougé, y’en a même une qui a applaudi… « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » (Albert Einstein)

Il est évident que les français sont mis au ban d’essais afin de voir jusqu’où ils supporteront ces abus, (ça a été fait en Grèce il y a quelques années) et comme la masse est prête à toutes les lâchetés, toutes les bassesses et bien, c’est open bar pour les coups et blessures et chacun faisant SA LOI !

Donc, ma question finale sera simple : Qui à votre avis aujourd’hui sont les racailles à nettoyer au Karcher ?

Georges Zeter/août 2020