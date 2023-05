Darmanin : Vainqueur au point du populisme automobile ?

La mesure sur la fin du retrait d'un point en cas de petit excès de vitesse qui doit s'appliquer en 2024, va sans doute faire plaisir à pas mal de Français, et devrait en même temps augmenter l'argus de popularité en baisse de notre ministre de l'Intérieur. Pour Darmanin, ne plus perdre de point sur son permis de conduire pour un petit excès de vitesse, n'est qu'une question de bon sens. Pour une fois, il se pourrait qu'une partie de la population "qui se lève tôt" et utilise son véhicule tous les jours, trouve sympathique le visage poupin de l'ambitieux premier flic de France.

Après tout, n'a-t-il pas raison sur le bon sens de la mesure. Car un moment d'inattention ça peut arriver à tout le monde. Certes, un moment d'inattention au volant tous les jours devient plus suspect d'avoir fumé quelque chose d'interdit. Si avoir la tête en l'air et l'esprit qui vagabonde révèle le côté poète qui sommeille naturellement dans l'esprit de beaucoup de conducteurs de chez nous, la conduite en mode automatique entraine incontestablement une augmentation de notre temps réflexe. Gare aux piétons, aux usagers qui circulent à vélo ou en trottinette. Des victimes de la circulation qui pourraient être dans l'avenir plus nombreux et plus gravement blessés, voire plus grave encore, pour simplement quelques petits kilomètres/h de plus, dès l'année prochaine ?

Assurément, vous savez que pour une route plus sûre, il faudrait d'abord que la sécurité routière obtienne de meilleurs résultats dans la lutte contre "la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, (des exemples dramatiques dans l'actualité sont nombreux) les excès de vitesse, l'usage du téléphone en conduisant". Et la fatigue qui peut provoquer l'inattention au volant.

On ne peut pas espérer un changement de mentalité des pilotes lorsqu'une partie des chauffeurs de l'hexagone souhaite vivre dans l'insouciance des paradis artificiels et ainsi participent à installer le trafic de drogues dans tout le pays. S'il y a une demande, il y a de l'offre. À se demander si certains conducteurs automobiles n'ont pas une tendance suicidaire et un besoin morbide qui les poussent pied au plancher à se tuer en entraînant avec eux des innocents dans la mort ?

L'amende seule sera-t-elle aussi dissuasive que le retrait d'un point ?

"En agglomération, un excès de vitesse inférieur de moins de 20 km/h donne lieu à une amende forfaitaire de 135 euros (90 euros minoré). Hors agglomération, l'amende est de 90 euros (68 euros minoré).

À noter aussi qu'il s'agit bien de la vitesse retenue : elle est 5 km/h inférieure à la vitesse enregistrée pour les vitesses inférieures à 100 km/h, et 5% inférieure au-delà 100 km/h.

Concrètement, sur une limitation à 50 km/h, la verbalisation s'applique à partir d'une vitesse enregistrée de 61 km/h, qui sera retenue à 56 km/h (limitation à 50 + marge d'erreur dite "technique" de 5 km/h). Sur les autoroutes à 130, la verbalisation s'applique à partir d'une vitesse enregistrée de 142 km/h, soit 137 km/h de vitesse retenue (limitation à 130 + marge d'erreur de 5% de 130, soit 6,5 km/h)".

Revenons à notre populisme rose bonbon !

C'est pendant la campagne des législatives de 2022 que l'annonce de la perte d'un point pour un petit excès de vitesse avait été lancée par la porte-parole de La République en marche, Maud Bregeon. Une annonce considérée avec raison par l'opposition comme électoraliste.

La mesure concernerait "58 % des 12,5 millions de contraventions envoyées pour des excès de vitesse contrôlés par des radars. L’un des objectifs affichés est de réduire le nombre de fausses déclarations de conducteurs, dont certains se font remplacer par un tiers pour éviter de perdre des points de permis."

"Marine Le Pen avait porté cette mesure dans le cadre de la présidentielle. Mais avait précisé que « à chaque fois qu’Emmanuel Macron reprend une proposition que j’ai pu faire, il le fait en plus mal » : Le Pen proposait de ne plus retirer de points pour les excès de moins de 20 km/h. Darmanin ne ferait donc « qu'un tout petit cadeau minuscule » aux Français.

Qui gagne le pompon du plus populiste ? Pour Eric Zemmour le permis à points serait "Un racket organisé par l’État", Z comme zéro point, avait annoncé son intention de supprimer le permis de conduire à points s'il était élu. C'est raté.

Souvenir d'un temps passé désormais révolu. N'oublions pas que qu'autrefois le nouveau président de la République élu graciait les contrevenants pour les petites infractions au code de la route. Chirac aimait les Français, lui !

Le mot de l'auteur

J'ai beaucoup d'estime pour Madame Chantal Perrichon, toujours accrochée comme une moule à son rocher des limitations de vitesse et auteure de la déclaration suivante sur la fin du retrait de point en cas de petit excès de vitesse. La dame avait considéré qu'il fallait être « d'une ignorance crasse et hallucinante pour proposer cela ». Car selon elle, « c'est en luttant contre les petits excès de vitesse qu’il y aura une baisse de la mortalité ».

Dans mon cas personnel de dangereux récidiviste du petit excès de vitesse, je suis heureux d'apprendre à Madame Chantal Perrichon que je viens de recevoir un courrier des autorités qui me félicite pour ma conduite si respectueuse des limitations de vitesse. Un sage comportement qui me permet la récupération de tous mes précieux points.

Je me souviens, avec certainement quelques autres d'un certain âge, qu'en 1972, l'année où j'ai obtenu ce cher permis de conduire, 18 034 personnes avaient rencontré la grande faucheuse sur les routes de France à tombeau ouvert. Un bien triste record absolu. En 2019, année de référence sans confinement, 3 244 décès sur les routes. J'allais cyniquement écrire seulement. Les limitations de la vitesse et le radar ne sont pas les seules explications à la diminution du nombre de décès et de blessés sur l'asphalte. Cependant, rouler avec l'impression de se sentir comme un porte-monnaie traqué, doit avoir une certaine influence sur le compteur de vitesse de l'auto. L'amélioration de la qualité sécuritaire des automobiles s'avère également un atout pour limiter le nombre d'accidents. Mais aussi, le contrôle technique qui évite la circulation de poubelles. L'obligation si décriée au début du port de la ceinture de sécurité joue aussi un rôle. Une prise de conscience généralisée grâce aux campagnes de prévention de la sécurité routière, peut-être également !

Alors, que penser de ce point que nous ne perdrons plus, un cadeau qui devrait participer à l'apaisement de la population ou du simple bon sens ?