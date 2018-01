De Dieu : Dieu est Femme

Postulat : Dieu ne peut être pensé

Lemme : Si Dieu est, Dieu est femme.

Hypothèse 1 : accepter une représentation de Dieu ; par commodité l’homme fait de l’anthropomorphisme et donne à Dieu ses propriétés humaines. Cette attitude, non dépourvue de sentimentalité, s’inscrit dans le droit fil des dieux antiques, de ceux de la Grèce notamment qui étaient dotés de qualités et de défauts humains. La liste est longue. Certains humains, Pythagore en particulier, ont d’ailleurs revendiqué avant Jésus une qualité divine ou quasi divine : Pythagore cet homme pas tout à fait dieu, mais plus qu’un homme...

Si l’on tient tellement à ce qu’il y ait un Dieu et à lui coller une composante anthropomorphique pour en fixer les traits, pourquoi pas se donner un « Dieu-femme » ? Une Dieu ! Oui, par exemple une « Belle Rousse » de 35 ans (1m78, 68 kg, 90-60-90), ça a de la gueule ça, non ! C’est autre chose que la mythologie ecclésiastique qu’on nous sert depuis deux mille ans, avec cette pauvre fille aux épaules tombantes en chemise de nuit ! « Reine des Cieux » par-dessus le marché ! Une Dieu femelle c'est plus sympa et plus vendeur qu'un Dieu mâle : enfin un marketing agressif qui permettra d’aller draguer sur les terres des autres religions. Tout au moins pour les emmerder... A chacun ses fantasmes, faut respecter au moins ça.

Cette « Belle-Dieu » - femme fatale évidemment -, remplace donc le « Bon-Dieu », ce vieux à la barbe blanche qui s’emmerde sur son nuage, ce vieillard cacochyme et barbu qui se fabrique tout seul un fils qu’il envoie au casse-pipe chez ces salauds de Romains, et qui se laisse coller un Esprit Saint (dit encore Saint-Esprit) comme s’il était trop stupide pour avoir lui-même la moindre idée. Pour faire Trinité, dit-on dans les amphis théocratiques. Allez savoir pourquoi ! Sans parler de toute la tribu, des anges, archanges, saints, bienheureux (pas encore saints mais sur la bonne voie...), et autres créatures ailées asexuées...

Elle, la « Belle-Dieu », n’est pas un avatar d’une quelconque déesse mythologique, une nouvelle Athéna aux yeux pers sortie toute casquée d’airain du crâne de Zeus son père, ou encore la réincarnation d’Aphrodite à la poitrine abondante de seins. Non, elle est Dieu elle-même, et rien d’autre. Déesse, c’est un second rôle ; ça suppose un dieu quelque part : c’est donc une moitié, seulement

Quelles perspectives insondables cela ouvre-t-il dans notre univers infini !... A Elle, Dieu la Rousse, on peut lui en prêter des choses ! Je rêve... Voilà-t-il pas que je crois en Dieu ! « merdre alors », comme dirait Père Ubu. Si l’on me disait qu’elle a une fille – la Fille de Dieu -, je serais même prêt à le croire. Pour Elle. Qui la lui aurait faite ? Un inconnu : un coup foireux et hop !... Ou encore de l’insémination artificielle avec de la semence artificielle, de synthèse... Dieu est enceinte ! pas mal... Mais éliminons la fille de Dieu ; le Fils aussi d’ailleurs, on en a déjà trop parlé de celui-là. Ras-le-bol du fils et du père... ils ont trop servis, ils sont usés, passés de mode.

Est-Elle le bien ? On peut le voir comme ça, mais à condition d’ajouter qu’Elle est aussi le mal. Par-delà le bien est le mal, serait plus juste, (pour reprendre l’expression prémonitoire de Nietzsche). Ses yeux bleus de cobalt ne sont pas en effet braqués sur notre monde où s’affrontent le Bien et le Mal ; ils ne regardent qu’Elle-même. Elle se fout de nous en se mirant dans sa propre beauté. Elle, si incompréhensiblement belle, n’a pas de corps incarné, mais Elle est la beauté faite - une beauté virtuelle pourrait-on dire. C’est ça la divinité. Elle ne sait même pas qu’on existe disent certains qui en savent long sur le sujet. J'aime bien cette hypothèse, personne pour nous emmerder ! Enfin.

Hypothèse 2 : faire de Dieu un pur esprit hors de l’espace et du temps. La question reste de savoir ce qu’est un pur esprit, ou l’esprit tout court en dehors de considérer qu’il ne s’agit que du produit de notre activité cérébrale, la pensée – qui ne peut se transmettre que par des intermédiaires : paroles, écriture, arts etc. Alors pourquoi ne serait-il pas dans l’espace quantique ? Au-delà du temps et de l’espace, un corpuscule quantique : Dieu ne peut donc être scientifiquement pensé. (A creuser.)

Scolie : Dans l’une et l’autre hypothèse, les religions développent, en fonction de leurs mythes fondateurs, leurs propres croyances sur un solide fond d'anthropomorphisme, d’où découlent dogmes, doctrines, liturgies, livres sacrés, prophètes, institutions, clercs, clergés, fidèles (et infidèles par symétrie), etc., ce qui n’affecte en rien le postulat : Dieu ne peut être pensé.

To be or not to be ? Cette question ne se rapporte pas à Dieu, et les hommes ne devraient pas se la poser puisqu'ils n'ont pas de réponse !