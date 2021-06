De l’art invisible...

On peut toucher sans vision, on peut toucher, ressentir, des sculptures ou d’autres formes dans le noir, mais on ne sait pas représenter une forme sans qu’elle soit également visible,

Pour les autres sens ça dépend, on peut entendre sans voir ou toucher, même si l’audition n’est qu’une spécialisation du toucher, on peut voir sans intervention des autres sens, on peut manger sans sentir les odeurs, mais l’odorat, la vision et le toucher (langue) influencent la sensation gustative, on peut sentir les odeurs sans interventions des autres sens, mais il faut un courant d’air, donc un toucher.