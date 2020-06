De l’écocide selon la convention citoyenne pour le climat

- Serait considérée comme écocide (en attendant d’être qualifiée de crime contre l’humanité et que soit déboulonnées quelques statues), « toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».

Voici enfin mis en accusation, sans la moindre ambiguïté, tous les pouvoirs – à commencer par le religieux et le politique – qui depuis toujours se sont davantage souciés du nombre de ceux sur lesquels ils se fondent et prospèrent, que de leur bien-être et de leur capacité de nuisance envers leur environnement.

Est ainsi posée, après des millénaires d'une domination absolue, la question de l'infaillibilité de ces pouvoirs.

En résultera-t-il la salutaire remise en cause de tant de leurs vérités dogmatiques et doctrinales, dont dépend le sauvetage de ce qui pourra encore l’être, de notre planète et des espèces qui la peuplent ?

- « La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité ».

Contrairement à ce que véhicule abusivement la pensée dominante, dans son instrumentalisation démagogique, des limites existeraient donc, à ces libertés et principes ?

Si tel était bien le cas, l'homme serait enfin sommé de redéfinir ces limites, en tenant compte, bon gré malgré, de ce que sont les réalités aussi fondamentales qu’incontournables de sa condition.

- « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ».

La France ne sauvera pas l’humanité à elle seule, quelle que soit la valeur de ses intentions et ses actes en découlant. De quel poids sera, à l'échelle mondiale, l’opinion de la représentation populaire d’une nation en voie de représenter 0,5 % de la population humaine ?

Reste à espérer que contrairement à ce que prétendent les esprits chagrins, la France ait conservé assez de l’influence intellectuelle qui a fait sa grandeur, pour engager des pays du monde assez nombreux et influents à partager ce qui au demeurant en reste encore au niveau des intentions. C'est dorénavant aux politiques, mis au pied du mur, de s'exprimer et d'agir.

Affaire à suivre.



https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/



https://www.lefigaro.fr/sciences/la-convention-climat-adopte-son-rapport-final-20200621?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20200621_NL_ALERTESINFOS]&een=cc93707270c3267de244764de37ce618&seen=6&m_i=woFwMGWj3MZe89uiMi93ZNmOljxLnHojUfTIYcD1wBZAK0GdTER%2BI157qUFa1M1d_MqPwbs9ChBLAaiUsMcACnAGqS7Ge2I%2BwJ



https://www.franceinter.fr/environnement/les-150-propositions-de-la-convention-citoyenne-sur-le-climat



https://www.la-croix.com/environnement/Toutes-propositions-Convention-citoyenne-climat-2020-06-19-1201100674

https://www.liberation.fr/france/2019/11/14/convention-climat-on-peut-apporter-le-bon-sens-qui-manque-aux-politiques_1763462