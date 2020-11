De l’incompétence et du complot

Hold-Hup, le film documentaire, devait nécessairement ravir tous les amateurs de complot : ceux qui croient que le film est un complot contre le gouvernement comme ceux qui croient que le gouvernement complote contre le peuple. Tous ceux qui ont voulu le descendre n’ont fait que le promouvoir, tandis que ceux qui étaient sensés le promouvoir l’ont descendu… Bienvenue en Absurdistan -pardon en France- en 2020 !

Il paraît qu’il ya plus de 2 millions de vues. Combien l’ont vu jusqu’au bout ? Combien diront que bien sûr ils n’y croient pas, parce que personne n’aime être traité de complotiste, mais qu’en réalité ils ont été édifiés par le film ?

Tant il est vrai que la somme des faits et des incohérences égrainés dans ce film sont confondants : durant cette crise sanitaire tout semble avoir été fait en dépit du bon sens…

Seulement il est une chose que de balancer des faits, il en est une autre que d’en chercher les causes, et chacun est libre de faire ses hypothèses. Je voudrais ici poser la mienne, puisqu’on peut encore (mais pour combien de temps ?) exprimer librement son opinion ; et je voudrais dire non pas pourquoi la pandémie de covid-19 est ou n’est pas un complot (ce qu’elle ne peut pas être je l’affirme ici une bonne fois), mais plutôt regarder comment on en arrive à l’hypothèse du complot :

Tout d’abord il faut dire que celui qui déniche un complot est un sacré malin, puisqu’il a vu ce que les autres n’ont pas décelé… Et puis c’est cool un complot, il y en a dans tous les films, toutes les bonnes séries, même l’Histoire elle-même en est truffée ! Il y a toujours eu des complots, il y a des complots et il y en aura toujours. Alors un de plus…

Mais tout de même il y a complot et complot : décider de rendre une population malade pour lui vendre un médicament ou disséminer un virus pour éliminer les pauvres ne tient pas deux secondes : les riches ont trop besoin de pauvres à exploiter, comment feraient-ils fortune autrement (ils ne vont quand même pas à travailler pour produire eux-mêmes !!) ? Et puis il ne faut pas non plus qu’ils soient trop pauvres ni maigres car sinon ils travaillent moins bien et ne peuvent pas acheter les produits qui enrichissent les riches. Sans compter que les robots qui pourraient permettre aux riches de se passer des pauvres ne sont pas encore au point (va falloir faire bosser de pauvres chercheurs en bonne santé très longtemps pour ça).

En réalité si les riches voulaient supprimer les pauvres ils n’auraient qu’à développer un virus mortel pour tous et ne donner l’antidote qu’aux riches, en cachette ! et si c’est pour asservir les pauvres que tout le monde se rassure c’est déjà fait et cela fonctionne très bien…

Alors maintenant qu’est-ce qui peut faire penser aux gens que ce qui se passe est le fruit d’un complot ? Et bien pour moi c’est tout simple et cela montre à quel point le gouvernement et sa cour se trompent encore sur l’intelligence et l’intégrité du peuple qu’ils méprisent : globalement confiant en la capacité des « élites » à nous sortir des mauvais pas, le peuple français ne peut (ou ne veut ?) pas croire en entendant tous ces faits , malgré tous ces enchainements désastreux, tous ces errements et tous ces mensonges, malgré toutes ces hypocrisies et incohérences, que notre gouvernement ait été à ce point incompétent et incapable de gérer la pandémie de manière ne serait-ce que rationnelle. Il ne peut pas croire qu’on lui ai interdit de mettre un masque, qu’on l’oblige à s’autoriser lui-même de sortir, qu’on lui interdise un médicament dont on entend dire qu’il est efficace et pas cher. Pour dire et faire tout le contraire ou presque ensuite. Inconsciemment, le peuple veut rejeter cette image de son gouvernement, qui aurait pu être seulement ridicule s’il n’était pas aussi dangereux. Le peuple préfère le voir intelligent, solide, prévoyant, ambitieux ! Il préfère un bon gros complot bien organisé, avec les riches, la 5G et les Américains, car ça ressemble plus à ce qu’ils imaginent être la politique en 2020.

Savoir que des losers qui savaient bien manier la langue de bois sont parvenus au pouvoir en n’ayant absolument aucune idée de la manière de gouverner un pays est peut-être même plus anxiogène qu’un complot organisé par des professionnels !

Se rendre compte que notre sort est entre les mains de ce genre de types est effrayant : le seul complot qu’ils sont capables d’organiser c’est de déplacer des élections régionales potentiellement humiliantes ou de faire passer en pleine crise sanitaire des lois scélérates.

Quand je regarde ce qu’a fait le gouvernement Macron depuis son arrivée, je n’arrive même plus à m’énerver. Cela me rend juste triste. Il a réussi à foutre un bordel considérable, il a coupé la France en deux. Tout ça parce qu’il croyait naïvement ce qu’on lui avait répété depuis tout petit, qu’il était super et qu’il réussirait. Au mépris des autres, comme on l’a vu jusqu’ici. Le tournant sécuritaire du président, si vous regardez bien, incompétence qui date de l’affaire Benalla : un mensonge pour couvrir un proche qui a fait une connerie et c’est toute son image d’homme parfait qui s’écroulait… Un mensonge pour couvrir le premier éventé, et puis c’est la course sans fin. A la manière des meurtres sordides dans les séries : à force d’avoir voulu cacher la première « petite » bêtise, le héros se retrouve vite tueur en série !

Franchement, vu le niveau d’incompétence de ce gouvernement, je ne serais pas étonné d’apprendre que les restrictions de la liberté d’informer en France ou que certaines réformes sur la haine en ligne ne découlent directement ou indirectement de tels déclenchements mineurs. En réalité ce gouvernement ne fait que réagir aux conséquences des actions précédentes qu’il a lui même décidé en réaction d’autres avant celle-ci. Incompétence crasse, dangereuse et malheureusement non sans conséquences désastreuses. Le travail pour reconstruire tout ce qui a été abîmé sera long et semé d’embûches.

Aujourd’hui je rêve d’une candidature pour la vraie gauche, qui proposerait qu’on applique les théories de Bernard Friot sur le salaire à la qualification personnelle. En dehors de cette alternative on n’est pas prêt de me revoir déposer un bulletin dans une urne, ce serait comme cautionner l’incompétence.

Caleb Irri

PS : quelques liens sur mes réflexionsà propos du complotisme et du complot :

RE-PS : ne pas oublier de conseiller la lecture du « Pendule de Foucault » et du « Cimetière de Prague » de Umberto Eco, il vous éclairera grandement sur la fabrication des complots. Et pour le scénario du complot de l’élimination des pauvres, lire le trop peu connu « Les condamnés à mort » de Claude Farrère.