De l’objectivité par rapport au Professeur Raoult

@leypanou

Je sais mais beaucoup de tests comme en Suède sont arrêtés suite à des remontés inquiétantes.

Moi aussi j’avais espoir que l’hydroxychoroquine soit efficace, ce n’est pas le cas et en plus il y a des effets secondaires. J’en prend acte, que je sois déçu ne change rien au R0.

Je vis en zone à risque palu, on en trouve mais ce n’est pas franchement la mode. Le deet comme répulsif ça va très bien. Un R0 de 100 le palu, on s’occupe du vecteur qu’est le moustique et on se protège. Quand il y a un risque annoncé je refile un gilet et un casque protection civile à un journalier. 4 gallons d’eau de javel et un pulvérisateur et il traite les endroits à larves. Un moustique dans sa vie fait 300m environ. La meilleure protection contre une maladie c’est de bien la connaitre.

Bille Gates me fait bien sourire avec sa vaccination contre le palu, un R0 de 100 c’est une vaccination à 99% de la population qu’il faut pour avoir l’effet de groupe. Seule la rapidité est efficace. Traiter les moustiques et vacciner à 100% dans un cluster est efficace.

Je suis comme Raoult, le covid 19 ne m’émeut pas tant que sa mortalité est inférieure à la mortalité de la faim dont tout le monde s’en fout.