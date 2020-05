Le 2 mai, j’avais publié l’article suivant qui mettait en cause l’objectivité de Patrick Cohen et des détracteurs de Raoult en général concernant les travaux du Professeur sur l’efficacité de la chloroquine : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/de-l-objectivite-par-rapport-au-223874

J’avais indiqué que Patrick Cohen usait d’un réquisitoire totalement orienté à charge contre Raoult en faisant état d’une subjectivité ahurissante étayée de fake news totalement indignes de la part d’un journaliste. Je ne croyais pas si bien dire comme on le verra par la suite : j’avais bien observé que Patrick Cohen avait cherché à plusieurs reprises à faire approuver son argumentaire anti-Raoult auprès d'un certain nombre de personnalités scientifiques mais sans réel succès, la plupart des personnes interrogés faisant preuve de prudence en bottant en touche face au Professeur Raoult.

Mais voici que le dimanche 3 mai, Patrick Cohen décidé coûte que coûte à avoir la peau de Raoult nous sort une interview censée être scientifiquement étayée : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/coronavirus-la-recherche-et-ses-m%C3%A9thodes-le-professeur/id1436462259?i=1000473441631,

Cette interview étant assortie d'un article intitulé : « Chloroquine : pas le début du commencement d'une preuve que c'est efficace contre le Covid-19 » https://www.europe1.fr/sante/chloroquine-il-ny-a-pas-le-debut-du-commencement-dune-preuve-que-cest-efficace-3966071

Cette fois, c’est Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux qui s’y colle en nous révélant qu’aucune des recherches menées sur l'hydroxychloroquine n'aurait prouvé son efficacité contre le coronavirus et en expliquant que : « ça n'a jamais marché et pire que cela aurait aggravé l'état des patients, notamment ceux souffrant du chikungunya et du VIH »

A l’appui de sa démonstration, le Pr Molimart nous cite deux études sur la chloroquine, « études réalisées l'une sur 30 patients, l'autre sur 150 et qui auraient donné des résultats négatifs ».

Cependant le problème principal du Pr Molimart, c’est qu’il ne cite aucune référence concernant lesdites études, aucune source : on ne se sait pas de quoi il s’agit, comment ni par qui elles ont été réalisées, ni dans quelle revue scientifique elles ont été validées…

Je passe sur la réitération archi-répétée commune aux détracteurs de la chloroquine concernant sa dangerosité, argument qui leur est nécessaire sachant qu’en l’absence de dangerosité on ne voit pas pourquoi on n’utiliserait pas la chloroquine étant donné qu’il n’existe actuellement aucune autre alternative contre le coronavirus…

Mais le problème n’est pas là : on pourrait dire qu’il s’agit de l’opinion d’un énième détracteur du Professeur Raoult, mais cet interview est signé Patrick Cohen et il convient de s'interroger sur sa déontologie.

Or on apprend que dans la déclaration d’intérêts du Professeur Mathieu Molimard, figurent des liens avec les sociétés pharmaceutiques suivantes : ALK, Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis Pharma, GSK, Stallergen, Merk, Pfizer, excusez du peu… : https://www.formedoc.org/FORMeDOC/pdf/Declaration_interets-MM_DPI.pdf

Dès lors, l’argumentation développée dans l'interview de Patrick Cohen s’en trouve totalement anéantie, les déclarations du Pr Molinard entrant directement dans le champ d’application de la réglementation sur les conflits d’intérêts susceptibles d’éventuelles poursuites pénales (entre parenthèse ce dont Patrick Cohen menaçait Raoult dans la vidéo du 30 avril). Patrick Cohen démontre ainsi un manque d’honnêteté et d'objectivité flagrants, n’hésitant pas à demander à son interlocuteur de faire état d'informations fortement sujettes à caution en contradiction avec toute déontologie élémentaire du journalisme, le problème étant à présent de savoir si cela provient d’un égo personnel contrarié comme je le supposais ou d’éventuels intérêts cachés, on peut tout imaginer vu son acharnement…

Patrick Cohen n’est évidemment pas seul dans ce qui ressort clairement comme une stratégie bien organisée de discréditation de l’initiative de Raoult ainsi que le démontre cet article de Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/280420/traitement-du-covid-19-et-protocole-raoult-bilan-provisoire-des-recherches

../..duquel il ressort que même si les arguments de Raoult peuvent être critiqués du fait d’une méthodologie non respectée du fait de l'urgence sanitaire, l’ensemble de ses adversaires le critiquent avec des arguments encore plus faibles que les siens, l’utilisation de fake news étant leur ressort principal : https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/150420/debunkage-de-quelques-arguments-mediatiques-sur-le-traitement-de-lihu-de-marseille

Les intérêts financiers en jeu étant énormes et se comptant en milliards de dollars, il est permis de supposer que tout sera fait pour démolir Raoult et la chloroquine en préconisant une molécule rapportant beaucoup d’argent au profit des seuls intérêts pharmaceutiques.

Ceci étant dit, Raoult annonce la sortie prochaine d’une étude internationale sur la sécurité du traitement par hydroxychloroquine qui va démontrer la fiabilité de cette molécule : autrement dit il ne se laissera pas faire et on peut prédire une chaude bataille entre les deux camps dans les jours à venir.

Ceci en attendant que Patrick Cohen soit lui-même jugé sur ses qualités journalistiques, sa déontologie personnelle et la légitimité de sa présence au sein d'un service public de télévision.