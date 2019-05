De l’OR et du PLOMB

Si vous décidez de me lire soyez patient c'est long.

L'on ne peut s'instruire sans lire, mais l'on ne peut pas tout lire. Comme toujours la vie nous impose de faire des choix.

Nous pouvons estimer avoir le libre arbitre, c'est une vision ignorante, Souvent j'use du mot ignorant qui est essentiel pour comprendre que ne pas savoir ce que l'on n'a pas appris, n'est pas un handicap, c'est l'essence même de notre aptitude à diriger nos choix. Plus nous aurons d'occurrences plus nous aurons de possibilité de choix.

Il ne faut donc pas se fâcher d'être ignorant, c'est essentiel pour assurer le devenir de l'humain, justement hors de son libre arbitre.

Cette vision du libre arbitre repose sur les évangiles pour relier la perception d'un Dieu Bon et l'existence d'un Satan. Il en ressort que homme dispose de la liberté de choix entre le bien et le mal.

Cette vision éculée et ignorante, de nos sens qui déterminer et écarte ce qui nous nuit, allait fonder la société occidentale et c'est par là colonisation étendu au mode.

Cette erreur de vision qui relève du désir des hommes de se réjouir de l'existence a été sources de massacres et d'abominations en tout genre.

C'est au choix, ou l'ignorance, qui source d'inquiétude, nous conduit à croire en ce qui rassure sans en démordre, ou bien ce qui rassure, que nous élevons en vérité, parce qu'elle exclut l'ignorance par certitude. B b et b B.

On ne peut pas éviter la problématique qui nous conduit toujours d'un côté comme de l'autre aux luttes intra humaines comme aujourd'hui.

Pour se protéger de ces tueries à n'importe quel titre. Jésus a enseigné aux hommes de son temps des préceptes qui sont de l'OR.

Au choix nous pouvons le voir comme un intellectuelle, philosophique, politique, religieux, sage, humanisme, altruiste. Quel que soit notre choix, s'il nous rassure ou nous interroge, ce sont ses enseignes rapportés qui ont structuré l'Occident. Pourtant, ce n'est pas notre intelligence qui a fait le choix de leurs applications. C'est un combat sanglant entre les Dieux dont disposaient les hommes pour régler leurs exitences en vérité, et censé solutionner la problématique de bonnet blanc et blanc bonnet.

Car en ces temps n'était vérité que parole divine.

Nous n'avons pas psychologique changé, nous recherchons toujours un certificateur, un confirmateur, un authentificateur à nos dires.

Un père, un scientifique, un maître car nous ne pouvons pas vivre en pensant nous tromper.

Imaginer donc l'effet d'un Jésus qui vient expliquer qu'il faut savoir pardonner car ne pouvant tout savoir nous nous tromperons toujours. En plus il explique cela à des Juifs, nous connaissons la suite.

Les hommes habitués à honorer Dieux ont Dietise Jésus, pourquoi pas, il a été inspiré par son histoire juive et il ne pouvait pas dénoncer les travers du judaïsme au nom de la laïcité. En ces temps nous aurions dit être laïque, ils nous auraient brûler pour se protéger d'une peste.

Ceux qui furent chargés de son enseignement ont dû ressusciter sa parole et l'ecrire pour qu'elle demeure à jamais. Mais en ces temps la démocratie n'était pas de mise et en sortant des catacombes pour devenir religions d'États les hommes ont sorti des paroles de l'Évangile du PLOMB.

Les évangiles furent le premier ouvrage d'alchimie. Sauf que les hommes qui l'ont lu on fait avec d l'OR du PLOMB.

Quand j'écris que l'on se trompe toujours.

Pourtant les hommes pouvaient lire dans les évangiles et savaient donc que durant toute leur existence ils seraient amenés à se tromper de route, le péché. Pour la seule et unique raison qu'ils ne peuvent pas tout apprendre, et face à leur existence ils feraient toujours des choix incomplets. Il est important de comprendre cela, à tous nos choix à toutes nos certitudes il nous manque toujours la partie que l'on ignore.

Il y a plus de 2000 ans que les hommes savent cela mais ne l'ont guère compris

De cela il ne faut pas en retirer le doute, mais l'esprit critique, parce que nous serons amenés à exécuter nos choix. Nous serons obligés de nous tromper.

De son côté la nature retiendra tout ce qui au fils des siècles et non des ans, biologiquement pourra s'intégrer dans l'ADN pour assurer un devenir de l'humain. Et cela n'est pas un choix de nôtre libre arbitre, mais est contenu dans l'histoire des hommes que l'on nous a obligé à apprendre.

De cette histoire nous avons sélectionné ce qui libérait les hommes de la VÉRITÉ absolue pour, nous explorer, et l'univers en même temps.

Dépasser la VÉRITÉ allait coûter du PLOMB Au hommes.

Nous pouvions penser que nous allions en faire de l'OR et bien non, nous avons fabriqué notre prochain Noé.

Les armes de destruction massive capables d'anéantir le vivant comme la fait le déluge. Une métaphore sur la survenance d'un événement important sinon il ne serait pas resté dans la mémoire des hommes.

Il ne nous reste qu'à construire une ARCHE, mais pas en papier monnaie qui ne tient pas l'eau et encore moins les irradiations..

Nous pouvons comprendre qu'ayant servi à construire ces armes elle ne va pas nous en protéger.

Bush père et Gorbatchev avait entrepris l'ARCHE de leurd destructions, il nous reste à continuer ou à reprendre sa construction que nous avons abandonné.

Je veux dire par là que ce qui a transformé l'OR en PLOMB n'est pas le libéralisme, l'abolition de la VÉRITÉ, ni de croire ou non en Jésus, en Lénine, Mao ou Allah, mais d'avoir conservé une organisation de la vie construite sur l'asservissement des autres qui s'appelle le CAPITALISME.

Le comble en est que beaucoup, qui a raison ou tort rejetent la religion parce qu'ils sont ignorants, comme beaucoup qui y croient ; Croient aussi hystériquement dans le Capitalisme que quelques fondamentalistes Religieux.

Il faut expliquer :

Que l'on peut faire plus et mieux sans l'exploitation d'hommes, par d'autres.

Que l'on peut requérir leurs forces de travail, leurs compétences, leurs savoir faire, sans les exploiter.

Que par l'intelligence ils peuvent tous comprendre, que leur devenir est dans la conquête de l'ignorance seulement si l'environnement qu'ils modifient, l'environnement sur lequel ils interfent le leur IMPOSE.

L'on ne découvre pas pour l'art de la découverte, comme l'on ne va pas dans l'espace pour se promener même si certains si adonnent.

L'on peut donc les mobiliser pour nous construire une ARCHE dans le doute, par un esprit critique de l'usage de tout ce que nous pouvons SAVOIR.

Ceci est en marche lentement toujours en bute au Capitalisme qui freine des deux pieds attaché à sa CROYANCE, dans une Évangile mortifère, qui est : la rationalisation comptable du temps est de l'argent que l'on obtient en employant les ressources humaines. C'est l'amour possessif des autres.

Il n'est pas inutile de s'instruire, même si nous disposons pas du libre arbitre. Nous aurons réduit chaque fois nos erreurs, et si la nature trouve que nous nous trompons trop, que l'existence érigé par nos savoirs n'est pas viable pour l'humain, nous muterons sur des millénaires, si nos erreurs se trouvent une place pour s'inscrire dans l'ADN, ou si nous allons trop vite pour inscrire de nouvelles lettres dans l'ADN.

La croyance qui nous guidera sera déterminante.

Soit Jésus (modernisé) et Bouddha par exemple,

soit l'Évangile suivant Adam Smith, Ricardo, Hayek, l'Évangile de l'école de Chicago etc. tous ceux qui ont développé le le capitalisme au nom du marché.

Seul le créateur ou la création ou le big bang dispose du tout. Nous sommes seulement un élément, un Toutun car nous sommes rattachés au tout et nous le pervevons.

Sans cette perception, sans cette liaison au tout que serions-nous ???

Tous les juifs qui écoutaient cet homme venu détruire des codes du judaïsme, qui étaient-ils ???

Les humains par tradition, usage en ont rapporté qu'il était le fils de Dieu. Est ce cela le plus important ?

Certainement pour l'époque faite de superstitions et de divinations, certainement pour convaincre d'écouter ses paroles, car il n'écrivait rien.

Il s'adressait à des gens qui ne savaient pas lire. Il adressait à des analphabètes.

Certainement pour des gens habitués à dépendre de leurs cultures ancestrales faites de soumissions à ceux qui par naissances faisaient parties des initiés.

Nous allons lire que nous sommes loin d'avoir accompli tous les enseignements qu'a partagé un initiés avec les gens humbles.

C'était un homme qui s'était instruit avait lu les enseignements de ceux qui l'avaient précédé.

Pour ceux qui ont lu la Bible dans l'ancien testament, qui est l'histoire des juifs, de nombreux prophètes dénoncent les errements, les égarements des juifs, tel Isaïe, Jérémie, Ézéchiel Zacharie. Dans ou à leurs lectures se dessine l'avènement, d'un homme, qui conservant les enseignements fondamentaux de MOÏSE va les adapter à l'évolution du monde depuis ce dernier.

Il n'a donc rien inventé, il a retiré de ses enseignements la compréhension, sa compréhension des progrès qu'il fallait accomplir pour évoluer dans un monde qui bougeait. Sortir sa religion de l'immobilisme qui la sclérosait.

L'histoire nous apprend que cet immobilisme n'est qu'un travers des hommes qui ne lâchent jamais le pouvoir qu'ils détiennent. Ce fut le cas du Catholicisme qui du supporter la réforme et le christianisme lui-même du se séparer de l'État.

Ainsi les choix politiques qu'a fait Jésus que d'aucuns accordent à Dieu, ne sont pas ceux du libre arbitre, mais ceux, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de tant d'autres qui certainement lui aurons fait partager leurs savoirs de ce qu'il avaient compris de la vie.

Tout cela dans son esprit, dans son intelligence, dans ce que lui espérait d'un monde avec ce qu'il en ignorait a laissé des concepts que nous ne pouvons toujours pas suivre.

Aimer l'autre, pardonner, accepter de se tromper, partager, reconnaître ses torts, chercher la bonne parole en écoutant sa relation à la création.

Comment mettre en application cela quand l'on organise l'exploitation de l'homme par l'homme.

C'est peut-être ce que n'a pas su dire clairement Jésus. Abat le capitalisme qui garde l'or pour lui et laisse le plomb à ceux qu'il exploite.