De la Boétie : Le discours de la servitude volontaire / Ou comment les masses sont dominées

Chez les hyènes, la hiérarchie et la domination vont de mise, comme dans chez les mammifères grégaires, et de plus elle est (à priori) héréditaire !





Aucune espèce n’est solidaire dans sa totalité, il n’y a pas de solidarité universelle chez les loups : une meute de loups dévore les louveteaux de l’autre ; des fourmis sud-américiane arrivées en Europe, issue d’une seule fourmilière, se sont naturellement scindées en 2 fourmilières concurrentes. Darwinisme organisationnel.







Contrairement à ce que La Boétie (et même Marx), le communisme et la solidarité ne sont pas naturelles ET universelles, droitdelhommiste, mais un concept, un sur-moi qui se base sur une raison (la puissance du groupe, ce que dit Nietzsche : entraide = égoïsme de la horde) et la Raison (entraide abstraite de Durkheim). Ce qu’Hegel a bien vu, et ainsi il ne croit pas un dépassement de la nation, Universalimse conduit à l’abstraction (immédiateté) et par régression à l’oligarchie. ce qu’on vit actuellement.







Même si la fausse conscience de Marx est vrai, elle est tjrs une rationalité s’approximant en perfection, ce qu’il reconnaît d’ailleurs à la Hegel, mais il ne reconnaît pas que l’universalisme est par tautologie indéterminé, d’où son joker d’un en-soi communiste (comme des sioux) ET universel (FAUX matériellement)