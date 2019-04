De la connerie antimoderne dans son rapport à la connerie moderne...

La polémique sur la modernité connaît un regain d’intérêt et assure quelques succès de librairie à des auteurs "dissidents" (surtout des cathos-tradis conspirationnistes) qui se font une clientèle en prenant le contre-pied systématique du discours officiel farouchement moderniste. Mais ces gens ont mal révisé leurs cours de logique : le contraire du faux peut être tout aussi faux. Il est, certes, ridicule de voir dans la modernité une libération de l’homme face à l’absolutisme monarchique et l’obscurantisme religieux. Mais il est tout aussi stupide et grotesque de publier des cacas nerveux sur YouTube et autres réseaux sociaux pour démontrer que la culture occidentale s’arrête au XIII° s. et que toute la suite n’est qu’un « complot de philosophes » lucifériens…

La connerie moderne : avant, c'était l'absolutisme et l'obscurantisme, vive la Révolution !

Si vous considérez la modernité comme un club de psychopathes vendus au diable, genre « complot des philosophes », vous méconnaîtrez toute l’histoire des sciences et tout l'histoire culturelle de l'Europe occidentale.

La modernité s’est construite contre une scolastique médiévale imprégnée de thomisme et donc d’aristotélisme. Aristote (4° s. av. J.-C.) tablait sur l’immobilité de la terre et le mouvement du soleil car il ne possédait que l’observation à l’œil nu et des concepts mathématiques un peu rudimentaires. Saint Thomas d’Aquin élabore au 13° s. une philosophie scientifique qui est comme un copié-collé d’Aristote. Le païen Aristote pas plus que le chrétien Thomas ne sont coupables de leurs erreurs ou de leurs approximations scientifiques, tout à fait excusables au vu des moyens dont ils disposaient. En revanche, le mandarinat conspirationniste est très coupable de réduire la pensée moderne à une vaste conspiration anti-chrétienne.

La connerie antimoderne : la science s'arrête au 13° siècle...

La Bible dit que la vérité nous rendra libre : il est tout de même probable que cela s’applique aussi aux découvertes scientifiques… Du 14° au 20°s, d’Occam à Einstein en passant par Kepler (un protestant) et par Newton (un anglican), les révolutions scientifiques modernes sont des réactions aux paradigmes thomistes et aristotéliciens. La modernité, c’est la nouvelle astronomie, c’est la pression atmosphérique soutenue par Torricelli et le pieux Blaise Pascal (pieux, mais pas antiscientifique), c’est l’optique, la circulation du sang et la neurologie (dont Descartes est l’un des pionniers), c’est l’émergence des sciences de la vie et de la terre avec Buffon au 18°s (horreur : un penseur franc-maçon), puis Cuvier, Lamarck et Darwin (re-horreur), c’est la chimie de Lavoisier, c’est, de nouveau, l’astronomie avec Le Verrier au 19° s, puis avec Einstein (horreur, diront les « antisionistes » : un penseur juif).

Et le souci, ô antimodernes, c’est qu’il y a du Descartes dans votre GPS et dans les soins que vous recevez pour un infarctus à l’hôpital. Par ailleurs, vous utilisez internet et YouTube pour vomir sur les modernes ; or, je ne suis pas sûr que les inventeurs de l’informatique et de l’audiovisuel aient tous été de pieux catholiques traditionnels. Alors, si vous pensez que la pensée occidentale s’arrête au 13°s (avec une exception pour le Concile de Trente et l’œuvre de saint Pie X), eh bien vivez comme au 13°s !

Du reste, même votre philosophie politique n’est pas chrétienne. Vous vous réclamez de la sainte monarchie et du Christ-roi, et vous fustigez – à juste titre d’ailleurs – les dérives de la démocratie occidentale actuelle. Mais le païen Platon l’a fait bien avant vous, et bien avant les penseurs chrétiens, au 4°s av JC, en développant une pensée aristocratique et monarchique dont les développements chrétiens ne sont que des copiés-collés. Aristote, sur ce point, est d’ailleurs proche de Platon, son professeur. Et saint Thomas reprend la Politique d’Aristote dans le De regno.

Ultime blasphème : si saint Thomas avait écouté de trop près certains propos bibliques et canoniques de saint Paul, il n’aurait jamais intégré Aristote à son système philosophique, car pour saint Paul, les Grecs sont le peuple des mœurs dépravés et des sciences frivoles ; et la sagesse grecque n’est, en définitive, pour saint Paul, qu’une foutaise face à la « folie de la prédication » chrétienne. On le constate : saint Thomas d’Aquin, dont vous vous réclamez à cor et à cri, est bien moins paulinien – et bien plus Grec à sa manière – que vous ne le pensez vous-même.

Bref. On ne sauvera pas la France en racontant que la scolastique médiévale constitue l’alpha et l’oméga de la pensée. On ne sauvera pas la France en déclamant que Descartes était possédé par le diable ou que Freud, Darwin, Marx ou Einstein sont nuls et non avenus au prétexte qu’ils n’étaient pas des cathos-tradis.

Ce conspirationnisme de bas étage a vécu. Il a fait la fortune des mandarins de la « dissidence » et il a aussi pourri bon nombre de jeunes cerveaux… Ces jeunes gens qui cherchent à imiter le discours des mandarins complotistes risquent de se transformer assez rapidement en zombis culturels.

Certes, certains cathos modernistes courent à leur perte en faisant du christianisme une succursale du gaucho-mondialisme ; c’est une fait, et je le déplore…

Mais les cathos-tradis courent aussi à leur perte en soutenant une position tout aussi loufoque : réduire la modernité à un « projet luciférien ». Cracher à la figure des savants modernes, tout en utilisant les prolongements technologiques actuels de leurs découvertes scientifiques, c’est ce comporter en hériters indignes et en ingrats. C’est du genre : nos proches ancêtres modernes étaient possédés par le Diable, mais laissez-nous quand même leur héritage… C’est vrai quoi ! On ne va tout de même pas s’éclairer à la chandelle de suif. Et puis, l'ordi et YouTube, c’est bien pratique pour dégueuler sur la modernité !

La connerie post-moderne : la farine et les oeufs !

Arrêtons d’opposer des époques entre elles, arrêtons de diaboliser les non-chrétiens païens ou les post-chrétiens modernes… Toute civilisation est un empilement de strates culturelles. Nous sommes tous, et irrémédiablement, un empilement organique de paganisme, de christianisme et de rationalisme moderne. La démagogie des mandarins complotistes de la « dissidence », qui consiste à ne reconnaître que la belle civilisation sacrale du Moyen-Âge, est totalement contre-productive, elle séduit les jeunes, mais elle pousse à l’anarchie intellectuelle. Si nous retranchons le paganisme et le rationalisme moderne de la culture occidentale, nous nous coupons la tête et les jambes pour ne garder que le tronc médiéval, un tronc médiéval dont les mandarins complotistes ne sont d’ailleurs pas du tout des spécialistes. C’est si facile de jouer les érudits en crachant sur les penseurs d'autrefois !