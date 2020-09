De la culture de l’intolérance

Un enseignant d’art chypriote, Georges Gabriel, a osé braver l’interdit de cette société profondément imprégnée du christianisme orthodoxe. Son méfait ? Il a peint Jésus dans différentes postures iconoclastes, si j’ose dire !

Comme tout citoyen, il avait, pensait-il, le droit de s’exprimer librement… Il pensait, car les ayatollahs orthodoxes sont sortis de leurs tanières, prêts à déchiqueter le blasphémateur.

Des groupes se sont constitués sur les réseaux sociaux pour l’accuser de tous les maux et demander sa tête.

Justement, la tête de l’église orthodoxe de Chypre, c’est-è-dire l’archevêque de l’île en personne a réclamé le renvoi de l’enseignant car il polluait (disait-il) l’esprit des jeunes et que l’on ne pouvait pas dissocier l’enseignant de l’artiste !

Quand on parle de l’islam politique et des dégâts qu’il fait dans nos sociétés…Ici il faut parler de l’orthodoxie politique qui est tout aussi toxique, intolérante et mauvaise.

Mais laissons la parole à ce chantre de l’amour et de la bonté qui, soit dit en passant, construit des tours sur les plages de l’île en détruisant aussi bien l’environnement que les vestiges historiques (mais ça, c’est une autre histoire et je vais y revenir). Cet homme donc, représentant de dieu sur terre, d’après la mythologie qu’ils se sont construite au cours des siècles, disait : « Cet homme ne peut pas être enseignant. Peu m'importe à quel parti politique il ​​appartient, ses actions sont inacceptables. » L'archevêque de Chypre a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas être enseignant : « Un enseignant, un directeur de lycée, est aussi un pédagogue. Il doit partir mais ce n’est pas à moi de décider. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation devraient être plus sévères avec ces personnes. En tant qu'être humain, il peut faire tout ce qu'il veut, mais en tant qu'enseignant il a une responsabilité envers les enfants sous sa direction et il ne peut pas se comporter de cette manière. » Si ça ce n’est pas un ordre donné au pouvoir politique, je ne sais pas ce que c’est !

Mais également : Quelle leçon de tolérance dans la bouche d’un homme d’église !

Ironie du sort : au même moment a lieu à Paris le procès des assassinats de janvier 2015, provoquées par cette intolérance religieuse qui contamine nos sociétés.

Le blasphème est un droit ! Nous pouvons nous moquer des idées et des idéologies – toutes les idéologies. Si ce n’est pas une personne qui est attaquée ou moquée à cause de ses croyances, il n’y a pas de problème ; le monde avance grâce à ces critiques.

A vous de juger…