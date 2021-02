Citoyenne militante qui ne s'en laisse pas compter

La désobéissance civile pourrait se définir comme la conséquence d'un refus assumé de se soumettre à une loi, un pouvoir jugés inacceptables par ceux qui les contestent. Cette expression est tirée d'un essai de l'américain Henry David Thoreau écrit en 1849, qui refusait de payer une taxe destinée à financer la guerre.

Cette désobéissance du fait de son caractère pacifique pourrait être efficace à l'inverse de la violence que l'on ne peut ni défendre, ni cautionner, ni partager. Mais pour cela elle nécessite une prise de conscience collective ainsi que le courage de militants et activistes au sens noble du terme pour la faire accepter et l'instaurer. L'unon fait la force ; ce dicton n'a jamais été démenti.

Cette désobéissance ou résistance n'est en principe pas pénalement punissable. Il est admis qu'il existe un droit moral à résister à l'oppression mais il devient de plus en plus restreint. Il devrait pourtant pouvoir s'exercer de façon légitime contre la privation des libertés individuelles, contre l'émergence d'une dictature, pour la défense du droit de manifester, du droit de grève... Mais dans la réalité, la résistance est souvent sanctionnée.

Ces jours derniers, elle s'est organisée chez les restaurateurs avec parfois l'aide de leurs clients pour appeler à réouvrir leurs portes. Après Nice, c'est au tour de restaurateurs du Doubs, du Rhône, de l'Héraut à entrer en résistance. Facebook les soutient et appelle aussi à désobéir pour refuser les mesures sanitaires anti-sociales. Et notamment le groupe baptisé" mon restau ouvre le 1er février" dont le nombre de membres est conséquent. Ce qui semble inquiéter Castaner qui lors d'une interview sur le Parisien a évoqué le risque de la désobéissance civile si le pays était à nouveau enfermé. Puisse cet appel faire des émules chez d'autres professionnels en souffrance et pourquoi pas chez des anonymes un peu trop frileux pour protester contre toutes ces décisions incompréhensibles, injustes et discriminatoires. Cette manifestation de l'inacceptabilité contrebalance l'expression d'un pouvoir qui se croit au-dessus des lois tout en étant une garantie des libertés publiques, de l'égalité et de la justice sociale.

Ses valeureux précurseurs que sont Gandhi et Martin Luther King nous ont montré la voie. Par la suite cette désobéissance a été revendiquée de nombreuses fois jusqu'à aujourd'hui :

par exemple, par les paysans du Larzac à l'époque contre l'extension du camp militaire du même nom.

par le syndicat agricole la Confédération paysanne menée par José Bové altermondialiste avant l'heure qui s'est rendu célèbre en militant contre l'utilisation des OGM notamment en arrachant des plantations OGM dans un champ en Haute-Garonne avec l'aide de" faucheurs". Cette scène épique qui lui a valu de la prison ferme est à marquer dans les annales même si de nos jours, elle paraît tout à fait banale.

tout aussi revendiquée pour la défense des sans-papiers, pour le droit au logement y compris pour la défense des animaux d'élevage dont l'association L214 est en quelque sorte le" porte-parole" pour sensibiliser la population à cette maltraitance et ses effets sur l'environnement. Ses nombreuses vidéos prises dans la clandestinité ne peuvent laisser indifférent.

plus récemment, ANV COP 21( Action Non Violente), Greenpeace et les Amis de la Terre ont organisé une action regroupant plus de 2000 activistes non violents pour bloquer plusieurs tours symbolisant le capitalisme et ses dérives, dans le quartier de la Défense à Paris

toujours le Collectif ANV COP21 lors de la conférence de Paris sur le climat pour lutter contre les politiques gouvernementales.

Je n'oublierai pas le mouvement écolo Extinction Rebelle qui prône la non violence pour défendre la cause écologique. Ils se sont récemment distingués en s'attaquant au géant numérique Amazon pour dénoncer l'incitation à la surconsommation et son impact sur l'environnement. Ses membres ont également dénoncé le vote du budget européen 2021 qui ne prévoyait toujours pas la taxation des transactions financières.

Comme on peut le voir, la désobéissance civile n'est pas une forme novatrice de la contestation ; elle a un long passé bien rempli et beaucoup d'expérience !

Depuis le début de la pandémie, le nombre de résistants ne cesse de croître face aux restrictions absurdes et imbéciles. On y trouve des médecins, des scientifiques, des avocats, des philosophes, des sociologues et même quelques artistes tels que Francis Lalanne, l'homme au catogan et aux cuissardes légendaires qui a ébranlé le sommet de l'Etat et rendu furieux les médias cireurs de pompes qui se sont déchaînés contre lui avec sa tribune J'appelle à l'instar du J'accuse de Zola. Demander la destitution du président de la République ( prévue par la Constitutuion) et interpeller les députés, c'était gonflé ! Cette tribune lui a valu la censure sur France Soir et les foudres des chroniqueurs décérébrés et fielleux de TPTM devant un des invités Martin Blachier, donneur de leçons qui se pavane sur les plateaux de télévision tel un petit roitelet. Celui qui clame haut et fort qu'il est médecin (bien sûr il possède les diplômes adéquats) sans pour autant exercer le métier, a préféré fonder une société d'expertise" médico-économique" beaucoup plus lucrative qui vit des rémunérations des Big Pharma et dont Giléad est son plus gros client.

Après cette petite diversion, je reviens sur cette tribune de Lalanne dont les conséquences sont l'exemple type de la censure de la liberté d'expression, d'information et de communication. Une des avocates des GJ, maître Albert-Salmeron est venue défendre sa cause sur France Soir en démontrant que le risque pénal encouru par le chanteur engagé était nul. Mais dans la lancée la ministre de la culture Bachelot en bon petit soldat est montée au front pour faire part de sa décision de faire contrôler le statut du média indépendant France Soir, n'osant pas s'attaquer directement au sujet trop sensible qu'est la liberté d'expression de la presse. Quelle hypocrisie, quelle bassesse, quelle couardise.

Une autre tribune parue dans le Monde a beaucoup fait parler d'elle début 2020. Elle a été signée par plus de 1000 scientifiques dans le but de sensibiliser la population face à l'urgence climatique. A ce sujet, La France s'est faite épinglée pat le Conseil d'Etat en novembre dernier pour non respect de l'accord de Paris COP21 sur le climat et par la Commision européenne qui lui reproche de ne pas avoir remis sa feuille de route dans la lutte contre le réchauffement climatique (petit règlement de compte entre amis ?).

Il semblerait donc que tout doucement, cette façon de manifester dans le calme son désaccord à la gouvernance s'invite dans notre vie quotidienne. pour abandonner peut-être la violence aux Black-Bloc, ces groupuscules idéologistes qui ont pour signature l'ultra violence pour détruire les symboles de l'Etat. Ils pensent en empruntant cette voie donner plus de portée à leurs actions chocs et choquantes alors qu'en définitive, elles les desservent et les décrédibilisent.

Le militantisme, l'activisme sont comme la désobéissance civile un moyen tout aussi efficace pour combattre la politique anti-sociale. Si l'activisme a une connotation politique qui fait appel à l'action directe, le militantisme a un champ beaucoup plus vaste (associatif, syndical, religieux, politique aussi...). Mais ils ont tous les deux le même objectif protester et lutter contre toute forme d'injustice. Mais l'activisme est décrit comme brutal, parfois extrêmiste alors que par définition, il se rapproche du volontarisme. Les médias sous influence ont participé à le redéfinir pour le rendre péjoratif.

Alors si nous ne sommes ni militants, ni activistes, peut-être pourrions-nous devenir désobéissants pour défendre nos intérêts et en même temps l'intérêt général.