De la dictature (sanitaire) en « démocratie »

Bonjour, chantecler

« parmi les sachants et les savants il y a un schisme .

Ceux qui mettent en garde contre sa non efficacité et son caractère non anodin , potentiellement dangereux , et ceux qui soutiennent le contraire »

C’est vrai. Mais dans une proportion (à la louche) de 5 % pour les seconds et 95 % pour les premiers.

« Il me semble que la raison dans ce cas est de s’abstenir au nom du principe de précaution »

De l’avis de la grande majorité des experts, la technologie de l’ARN messager ne peut pas engendrer de problèmes à long terme comme cela a pu être affirmé ici et là.

A cet égard, les positions prises par Mme Henrion-Claude lui ont valu d’être désavouée par tous ses anciens collègues chercheurs de l’Inserm et par tous les chercheurs de Pasteur.