De la fragilité, devenue force de l’esprit

Les mots n'expriment jamais rien de bien réel, selon un ami. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. L’ambiguïté des mots excite le sens de la curiosité. Tu sais, m'expliqua-t-il un jour, mon maître au lycée de Tunis disait ceci à ses élèves au début de l'année : "votre prof de maths vous enseigne que 2+2 font 4. Moi, je suis prof de lettres et je vous le dis et le répète 2+2 font 3".

Ceci dit, on est libre de choisir ce que l'on veut dans la vie et plus personne ne peut se poser en juge sur notre personne. Libre de ne pas accepter toujours des choses et des vérités préétablies. De ne pas être raisonnable. La folie est parfois un chemin vers la vérité. Et puis, n'oublie pas aussi mon ami, que la fragilité est une qualité !" "Mais comment être fragile peut-il être une qualité ? Tu déraisonnes là, je pense !" lui répondis-je un peu blasé "Non, la déraison est dans tes propres paroles" "Comment ça ?" " Un être fragile n'est pas faible et être fragile ne veut aucunement dire qu'on est dans l'impuissance, ou la faiblesse." " Peux-tu expliquer davantage s'il te plaît" " Les faibles sont soumis aux puissants, ils deviennent parfois leurs esclaves et les suivent aveuglément sans se poser trop de questions. Mais les fragiles jamais" "Mais pourquoi ?" "Parce qu'ils sont, en vérité, sensibles à la vie, vigoureux, jamais pétrifiés par les idéologies. Ils sont juste ouverts au monde qu'ils interrogent sans cesse. Ils sont des hommes de doute" " Un fragile vigoureux ? Quelle contradiction !" "Je te l'avais déjà expliqué au départ : les mots n'expriment jamais rien de bien réel et c'est bien qu'il en soit ainsi. Et ben, fragile n'est pas le contraire de vigoureux, mais son propre synonyme. Un être faible, par exemple, s'écrase dans la vie pour avoir la vie facile : ils s'humilie, devient esclave de l'argent et des autres, bafoue sa dignité, son honneur, sa personne. Tout ça pour avoir la vie facile. Mais un être fragile : il s'interroge tout le temps sur son devenir et sa personne, et refuse cette facilité de la vie, faite au détriment de sa dignité et de sa propre personne".

Kamal Guerroua.