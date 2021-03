De la genèse de la Nouvelle Économie Politique « Pandémique » !!!

Voici donc tout juste un an que se mettait en place un cycle de restrictions des libertés et de paralysie de l’économie comme on n’en avait pas connu depuis la période d’occupation nazie et de propagande vichyste. Reflet français d’un syndrome mondial, nouveau en Occident, mais clairement initié en Chine « populaire », concrètement.

La plainte pour homicide volontaire déposée par Me Di Vizio, par ailleurs l’avocat du Pr. Raoult, est tout à fait emblématique de ce tournant majeur de l’évolution sociale du système de domination de classe.

En effet, si un an après, les médias au service du système continuent à accuser le Pr. Raoult de charlatanisme, alors qu’il a déjà soigné plus de 8 000 patients avec son protocole, il faut donc être clairs : s’il s’agit bien de charlatanisme, il faut absolument arrêter tout de suite ce monsieur et le jeter en prison !

Pourquoi ne le fait-on pas, sinon parce que c’est précisément impossible et parce que cela obligerait à constater et admettre que sa thérapie fonctionne et qu’elle fonctionnait déjà, potentiellement et de manière notoire, dès son origine, il y a un an, également !

La logique la plus élémentaire nous amène donc à cette évidence que la plainte pour homicide volontaire est, pour le moins fondée dans son principe général.

Dans la mesure où il s’agissait donc bien d’une stratégie consciente de la part du pouvoir, et non pas d’une simple et improbable « bévue d’un instant », on en vient donc à chercher à en comprendre les buts et motivations.

Grossièrement contre-intuitif à priori avec l’intérêt économique immédiat d’une classe dominante ploutocratique et oligarchique, l’arrêt brutal et la casse subséquente d’une grande partie de l’économie l’est nettement moins si l’on considère que depuis 2008 déjà, l’ensemble du système ne tenait plus debout que par la politique monétaire « non conventionnelle » des Banques Centrales.

Douze ans de prétendue « relance » sans aucune perspective de réalité durable de l’illusion ainsi construite, et confrontée à l’émergence spontanée d’une contestation protéiforme à travers le monde et potentiellement imprévisible, malgré la répression, cela avait donc de quoi inquiéter cette oligarchie, en réalité.

Loin d’être réellement pris au dépourvu, vu que les études économiques de ses spécialistes pointaient déjà depuis des années le « paradoxe de la productivité » qui montrait son déclin inexorable malgré, ou a cause de, en fait, et en fin de compte, l’intégration non moins inexorable des nouvelles technologies à l’appareil productif, et le tout débouchant déjà, et depuis des années, sur une nouvelle ère dite de « stagnation séculaire », il était donc urgent pour le système de provoquer un choc assez violent pour justifier d’une régression sociale durable, et profiter, en prime, de l’effet mécanique d’un « rebond » en « sortie de crise programmée », afin de maintenir l’illusion que les prétendues perspectives de développement économique et social pourraient encore avoir un sens… !

Dans ce contexte, que le virus ait eu une origine naturelle spontanée ou non est quasiment une question secondaire. Il a, quoi qu’il en soit réellement de son origine, fournit le « mobile » idéal du crime social nécessité, pour l’oligarchie, par sa propre survie.

Dès lors, la dépendance totale de l’économie mondiale à l’égard de la dette, pilotée par la politique monétaire des Banques Centrales, déjà instituée, de fait, à la suite de la crise de 2008, devenait un principe de base de toute politique économique, et devait s’étendre à tous les secteurs de la vie économique et sociale qui lui échappaient encore.

Tel est le sens de la Grande Révolution Culturelle et Économique partie de Chine « populaire » en Janvier 2020 et débouchant désormais de façon systémique sur la Nouvelle Économie Politique « Pandémique ».

C’est à cette montagne, en fait, que s’attaque la procédure pour homicide volontaire proposée par Me Di Vizio.

Elle n’est donc pas du tout anecdotique, dans son principe, mais au contraire, tout à fait significative et symbolique des enjeux actuels de société, et cela, à l’échelle mondiale, en fait et en fin de compte.

Il s’agit bien de savoir dans quel monde on veut encore vivre, et quel monde nous laisserons aux générations futures.

Soutenir ou pas ce type de démarche, à chacun de choisir, en son âme et conscience !

Luniterre

