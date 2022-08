De la guerre d’Algérie - n° 1

@Séraphin Lampion

Si on avais circonscrit l’ islam , en virant les gens qui refusait la laîcité et en chapotant les autre comme on l’ as fait pour protestant et catholique , alors oui , il ne serais rester que des pied noir nouvel identité regionale , un peut comme se sont creolisé les DOM-TOM devenant civilisé en adoptant la culture europeene.