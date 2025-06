De la langue française à la « langue créole » : le délire de Jean-Luc Mélenchon

On dirait qu’il y a comme un vieux virus qui traîne en chopant des sujets parmi nous que nous savions déjà sensibles.

« Je ne cache pas ma colère. »

Ici le clinquant habituel, faussement culturel et vraiment moralisant et pontifiant comme si nous étions tous des enfants pressés de se faire bien voir du maître et buvant ses paroles pour ne pas être punis. Et toujours à peu près le même schéma narratif de leçon en leçon avec des astuces rhétoriques et narratives que nous voyons venir de loin maintenant. Moi cela me fait penser à un orgue de barbarie avec ses cartons perforés.Un peu lassant quand même.

Sinon, remercions une nouvelle fois monsieur Mélenchon pour son concept de créolisation inspiré du travail d’Edouard Glissant et de quelques autres nourrissant ainsi notre intelligence collective. Et qui nous permet aussi régulièrement de voir combien les leaders et propagandistes de l’extrême-droite ainsi que les autres, ceux qui apprécient leur utilité politique et les services rendus dont ils espèrent tirer profit en s’imaginant les instrumentaliser sans voir qu’ils se sont mis à la merci de leurs talents de démagogues sans limites, combien donc cet improbable équipage de circonstances prend ses concitoyens pour des ignorants et des imbéciles rédhibitoires. Incapables de comprendre une notion aussi simple et opérationnelle témoignant des évolutions et des échanges culturels des peuples dans leurs déplacements et migrations depuis des millénaires comme nous l’apprennent l’histoire et l’anthropologie au point de chercher à en faire la caricature contre l’ouverture que suscite le partage du savoir et de la réflexion qui visiblement dérangent une certaine conception de la politique.