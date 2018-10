De la linguistique de la médiocratie...

Dans mon beau Maroc il faudra quand même bien un jour, entre deux coups de hautes directives régaliennes et les errances d’une représentativité vautrée et incompétente, s’interroger sur la médiocrité et la vacuité d’une société qui engendre - à la cadence d’une usine à saucisse- de jeunes andouilles analphabètes et immatures prenant un pied certain à polluer l’espace médiatique de toute la force rétrograde de la déplorable éducation ne leur ayant été que très parcimonieusement accordée... parce que donnée, nécessite quand même un niveau de conscience, de responsabilité et d’altruisme beaucoup plus élevé.