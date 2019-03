De la nécessaire ré éducation civique

De la nécessaire rééducation civique en France

j’avais écrit il y a quelques semaines , un article sur le RIC où j’exprimais mes doutes sur ce dispositif au vu de ce que j’avais entendu du côté suisse et sur Chouard qui en était le plus fervent défenseur. J’en étais plutôt partisan mais j’avais des doutes.

Depuis j’ai évolué dans ma reflexion, et le RIC s’est imposé à mes yeux comme une solution satisfaisante à une meilleure représentation de notre peuple ; mais, car depuis deux jours il y a un « mais » cela ne peut se faire qu’en ré-éduquant le peuple à l’exercice de la citoyenneté.

Dans un premier temps,par soucis d’honnêteté, je veux préciser que je soutiens et participe au mouvement gilet jaune car je fais partie de ce peuple qui bien qu’il se lêve tôt, ne porte pas de costard et ne peut pas finir ses fins de mois, bien qu’étant attentif à la fin du monde.

Ceci étant dit, je ne peux,toujours par honnêteté, pas omettre que nombre de nos concitoyens ne sont pas (plus) suffisamment impliqués dans le fait politique.

Je viens de passer trois jour sur un groupe facebook gilet jaune a répondre sur des interrogations concernant les élections européennes ; trois tendances essentielles s’en dégagent parmi ceux qui semblent perdus : 1- « pour qui dois-je voter ? » 2- « si on s’abstient tous, on montrera à Macron qu’on veux pas de lui » 3- « tant pis pour ceux à qui ça ne plaira pas mais il faut voter pour le parti n°2 si on veut faire perdre Macron » 4- un nom de parti asséné comme une litanie (entre autre UPR)

De ce top 4, on peut tirer plusieurs conclusions :

1-certains n’ont pas suffisamment de reflexion (ou plutôt de volonté de reflexion) ou de confiance en eux pour s’autodéterminer dans leurs choix politiques

2-certains n’ont aucune connaissance dans les modes de scrutin et ne cherchent pas à s’informer

3-certains n’y croient pas ou plus

4-certains se servent des carences politiques d’autres pour leurs imposer sans explications leurs votes.

Si je ne vois pas ce que je peux dire à ceux qui n’y croient pas ou plus, j’aurais tendance à être un peu moins magnanime pour les autres.

A l’ère d’internet, ça na jamais été aussi facile de se renseigner sur le mode de scrutin de telle ou telle élection (même si c’est vrai en 2018, les 8 circonscriptions françaises ont été supprimées pour les européennes) je n’ai eu qu’a taper « elections européennes 2019 » sur mon navigateur pour avoir toutes les informations. Et même si on fait des fautes, on trouve quand on veut une vraie représentation de l’opinion, on se doit de faire l’effort de se renseigner sur comment fonctionne une élection !

J’ai remarqué sur ce groupe gilet jaune, que les sympathisants RN utilisaient cette méconnaissance pour inciter les gens à voter pour leur parti laissant planer l’idée que le scrutin s’apparentait aux législatives françaises non proportionnelles.ou comment utiliser l’ignorance des électeurs à des fins partisanes !

Parce que ce n’est ni fun, ni sexy, ni facilement accessible au premier abord (la faute aux formules alambiquées utilisées par les politiciens pour présenter leurs programmes afin de leur laisser la possibilité de trahir leur parole sans être accusés de mensonge), certains électeurs sont semble-t-il incapables de choisir un camp qui puisse les représenter plus qu’un autre au point de demander sur facebook à des inconnus pour qui ils doivent voter !!

En temps qu’inconnu honnête, je me borne à leur expliquer que, voulant le RIC ils doivent se faire leur opinion par eux-même, et me contente d’envoyer les liens vers les programmes des différents partis en toute neutralité.

Mais les autres inconnus sont beaucoup moins honnêtes que moi ; la France Insoumise leur martèle que son programme est celui qui colle le plus aux revendications des gilets jaunes et qu’il faut donc voter pour eux, l’UPR qui n’a aucune exposition médiatique assène « UPR, Frexit » comme une pub juvamine sur tous les post traitant de l’election européenne ; pas d’explication, du simple matraquage cérébral qui s’il s’avérait payant me ferait (re-)douter (le)du RIC.

Enfin, que dire de ceux qui pensent que l'abstention est la solution à tout, alors que c'est cette abstention qui a mené Macron au pouvoir.

Il est temps que les citoyens le redeviennent vraiment s’ils veulent recouvrer leur liberté ! Et cette rééducation citoyenne doit venir d’eux seuls.