De la pluie au sommet du Groenland

Première pluie au sommet du Groenland : l’inquiétude des scientifiques face au déclin de la calotte glaciaire…

Ce 14 août 2021, la pluie est tombée pour la première fois sur le point culminant du Groenland pendant plus de treize heures. Les scientifiques n’avaient jamais observé un tel phénomène à une si haute altitude. Cet épisode pluvieux a été accompagné de températures dépassant 0 degré, c’est pourquoi les scientifiques se montrent de plus en plus inquiets face à l’avenir de l’Arctique.

Chaleur et pluie : quand les éléments naturels se déchaînent au Groenland.

À la fin du mois de juillet 2021, les glaciologues ont observé des températures inhabituelles dépassant les 20 °C sur le territoire arctique. Cette vague de chaleur a entraîné une fonte massive de la calotte glaciaire : celle-ci a perdu journalièrement 8 milliards de tonnes de glace pendant plus de trois jours. L’épisode de précipitations apparu quelques semaines après n’est pas sans précédent car il a déjà plu au Groenland. Cependant, c’est la première fois que cela se produit à plus de 3 000 mètres où les températures sont généralement trop froides que pour y voir apparaitre de la pluie. Ce phénomène climatique a provoqué une fonte de glace conséquente sept fois supérieure à la moyenne.

Changement climatique : dégâts irréversibles pour la calotte glaciaire.

Théoriquement, la formation de la calotte glaciaire est un phénomène qui apparaît sous zéro degré à partir d’une accumulation de neige s’étendant sur plusieurs milliers d’années. Cependant la hausse de température observée ces dernières décennies a provoqué davantage d’épisodes de fontes, et donc de formation de lacs. Ceux-ci vont eux-mêmes accentuer le phénomène de fonte massive. En ajoutant à l’équation les récents épisodes pluvieux en haute altitude, la dynamique de la calotte glaciaire se retrouve profondément perturbée. Normalement, sur la majorité de la surface arctique, la neige fondue se réinfiltre et regèle. Or dans certaines zones l’écoulement de l’eau et la pluie vont véritablement accentuer le phénomène de fonte généralisée sur le long terme.

Ces récents phénomènes inédits viennent donc renforcer les craintes des scientifiques par rapport à la disparition de la calotte glaciaire groenlandaise : le 16 août 2021, la surface de fonte totale aérienne s’estimait à 21,3 millions de km² comparé à 18,6 millions de km² qui est la moyenne observée de 1981 à 2010.

Sources :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/23/pluie-inedite-pres-du-sommet-de-la-calotte-glaciaire-du-groenland-a-3-000-metres-d-altitude_6092134_3244.html

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/de-la-pluie-au-sommet-du-groenland-pourquoi-c-est-particulierement-inquietant_2156976.html

https://trustmyscience.com/pluie-tombe-premiere-fois-sommet-groenland/