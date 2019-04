De la vitesse de la lumière et du deuxième postulat d’Einstein

Un article récemment paru sur Agoravox, commençait par ces mots :



“Il y a deux ans j'ai écrit un article sur les anomalies constatées avec des sondes lancées dans l'espace comme Pioneer 10, Galileo ou Ulysses qui semblent ralentir anormalement. Mais un lecteur attentionné d'Agora Vox m'avait fait remarquer qu'il y avait un problème dans ma démonstration. Alors j'ai cherché à comprendre d'où cela pouvait venir, et j'ai fini par trouver un nouveau résultat encore plus surprenant : l'anomalie n'était pas constante mais décroissante !”



Ce lecteur attentif, vient d’être interdit d’intervention sur cet article, bloqué dorénavant sur tous les articles de cet auteur qui n’admet pas les critiques fondées. Classique. Étant ce lecteur sanctionné sans raison, et parce que j’ai encore des choses à dire sur le sujet je ne vois nulle part où exercer mon droit de réponse ailleurs qu’ici.





L’auteur des articles dont il sera question par la suite, que j‘appellerai FB, s’est mis en tête depuis longtemps que la vitesse de la lumière n’est pas une constante vu qu‘elle se propage dans le vide, que les principes la Relativité sont faux, donc que Einstein et tous ceux qui avec lui ont adopté les principes de la Relativité ont tout faux.



Les faits : dans un premier article, FB démontrait que, si dans les calculs qui mettent en évidence le ralentissement observé, on remplace les équations relativistes de composition des vitesses par des additions simples, linéaires [ c’=c+v ], alors miracle, il n’y a plus de mystère : plus de ralentissement inexpliqué.



S’ensuivaient des calculs astronomiques prouvant à la dixième décimale près, la nouvelle théorie. Las, FB s’était seulement trompé de sens, et ce qu’aurait mis en évidence l’application de sa méthode aurait été, non pas la levée du mystère mais son doublement, puisque au lieu d’annuler un ralentissement, il aurait révélé une accélération !



Aujourd’hui, FB renouvelle sa tentative de démolition de la RG par un autre détour.





Exposé du problème : FB écrit : “Lors de la mission Pioneer 10, une station au sol envoyait un signal radio de fréquence ft, puis la sonde le renvoyait de manière synchrone à une station au sol qui le recevait à la fréquence fr. Avec le décalage Doppler du signal radio, JPL (le Jet Propulsion Lab.) était en mesure de calculer très précisément la vitesse de la sonde, et avec l'évolution de la vitesse ils pouvaient calculer l'accélération, qui était plus précisément une décélération (ce qui est attendu) puisque la sonde était attirée par l'ensemble du système solaire.”



Le problème, on l’aura compris, consiste à calculer la vitesse réelle de la sonde. Pour ce faire, FB se propose d’établir que les formules de calcul de vitesse par le biais de l’effet Doppler qu’a utilisées JPL ne sont pas les bonnes, et qu’en utilisant les formules classiques, on trouve une vitesse pour la sonde qui fait disparaître le ralentissement inexpliqué. Miracle : Encore.



FB en conclut que cela démontre la validité de sa théorie, à savoir, que la vitesse “c” dans le vide ne serait pas une constante universelle.



Mon objection : la fréquence d’un signal sonore ou électromagnétique est fonction de sa vitesse de propagation et ou de sa longueur d’onde. Je dis que, en l’occurrence, l’effet Doppler est attribuable à une variation de longueur d’onde, et non pas de variation de vitesse de propagation comme l’a prétendu FB, lequel n’a donc aucune raison d’en conclure à la mort de la Relativité.





Conclusion : JPL a peut-être tort d’utiliser deux formules différentes pour traiter l’effet Doppler selon que le signal est émis par une source mobile ou reçu par un observateur mobile. Qui plus est, ici, les deux sont mobiles.



En effet, si la sonde se déplace à grande vitesse, la Terre n’est pas en reste. Un rapide calcul dit qu’à l’équateur, on tourne de 40 000 km par jour, soit 500 mètres par seconde. C’est peu ? Soit ! La Terre tourne autour du Soleil en un an, soit à la vitesse de 4,75 km/s. La moitié de celle de la sonde ! C’est pas rien.

Si en matière sonore, étant donné que la vitesse du son est liée à la vitesse de l’air, on doit effectivement utiliser des formules différentes, quoique, en revanche, en matière d’onde électromagnétique ce n’est pas le cas. JPL devait en tenir compte. Selon moi, il n’y a pas lieu de distinguer lequel, de la source ou du récepteur bouge, mais compter seulement la vitesse d’éloignement ou de rapprochement réciproque entre source et observateur : une seule et unique formule s’impose dans les deux sens, à l’aller comme au retour du signal.

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/effondrement-d-un-des-principes-176620

https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/remise-en-cause-du-deuxieme-211906#forum5460858