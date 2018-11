De nouveaux rebondissements dans l’affaire Weinstein !

Où en sont les actions judiciaires intentées contre le producteur, qui a fait l'objet d'accusations à l'origine du mouvement Me too ? Ce mouvement connaîtra-t-il bientôt ses premières victoires juridiques ?

Alors qu'elle est actuellement en couverture du numéro de décembre de Marie Claire, Léa Seydoux y fait des révélations très surprenantes sur sa relation avec le producteur Harvey Weinstein. Un an auparavant, celle ci avouait avoir été l'une des victimes du producteur américain. « Il s'est jeté sur moi et a essayé de m'embrasser. J'ai dû me défendre », révélait l'actrice dans les colonnes du Guardian en 2017, au moment où l'affaire Weinstein venait d'éclater au grand jour. Aujourd'hui, grand rebondissement dans l'affaire ! Dans l'entrevue accordée à Marie Claire, l'actrice française revient sur les sentiments mitigés qui la parcouraient en présence du mogul déchu d'Hollywood.

« J'avais de la tendresse pour lui mais il me faisait flipper », relate la James Bond girl. « Quand je le voyais, j'avais des sueurs froides, je me disais : il va falloir être gentille avec lui, et en même temps le repousser, tout ça très gentiment. Il fallait ménager la chèvre et le chou », se souvient-elle. « S'il avait eu envie de me violer, il aurait pu, et il ne l'a pas fait », estime Léa Seydoux. De plus, l'actrice qui est actuellement à l'affiche du film Kursk aurait d'ores et déjà demandé à son avocat de renoncer aux poursuites à l'encontre du producteur.

De nouveaux rebondissements…

Si les accusatrices se dénombraient par dizaines, il aura fallu de longs mois de pression sur le procureur, pour qu'il accepte d'inculper Harvey Weinstein. En effet, étant donné la durée des présumées agressions dans le temps, car il s’agirait de crimes sexuels qui se seraient produits il y a plusieurs années, le procureur a dû sélectionner avec minutie, les plaignantes les plus crédibles afin de constituer un dossier qui permettrait l’arrestation de monsieur Weinstein. Finalement arrêté en mai dernier, l’ex magnat du cinéma américan avait pu ressortir libre, moyennant une caution d'un million de dollars et après avoir remis son passeport et accepté de porter un bracelet électronique.

Cependant, de nouveaux rebondissements dans l’affaire, ont permis l’annulation de l’un des chefs d’accusation qui pesaient sur le producteur. Un juge new yorkais a décidé le jeudi 11 octobre, au cours d'une audience au tribunal de Manhattan de rejeter les allégations d'une des trois plaignantes : celles de Lucia Evans. Avant la décision du juge, le ministère public avait accepté l'annulation de ce chef d'accusation pour agression sexuelle, à la suite de l'affaiblissement du témoignage de Lucia Evans, qui accusait Harvey Weinstein de fellation forcée. L'avocat de l'ancien magnat d'Hollywood, Ben Brafman, a indiqué qu'un document versé au dossier contredisait la version de Lucia Evans qui aurait été consentante à ce moment là, en échange d’un rôle, discréditant ainsi son témoignage. L’avocat d’Harvey Weinstein continue néanmoins de demander l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur son client, clamant des erreurs dans les dossiers d’enquête de la police. Le producteur qui est toujours sous le coup de 5 autres chefs d'accusations, reste néanmoins en attente de la prochaine audience.

Harvey Weinstein en attente de la prochaine audience.

Cette nouvelle révélation de l'actrice française risque probablement de relancer l'enquête autour des présumées victimes du producteur américain. Dans une interview pour Le Figaro, publiée hier, c’est Eva Green, l’une des victimes de Weinstein et actrice française qui est une fois de plus revenue sans langue de bois sur les agissements pervers du tout puissant producteur : plus vous lui résistiez, plus ça l’excitait, et c’était sans fin. Oui, ça l’excitait de faire peur. Tout ce qu’on dit de lui est vrai, hélas. Tout en ajoutant : je suis particulièrement en colère contre tous ceux et celles qui travaillaient pour cet homme et qui prenaient ses rendez-vous : ils ne pouvaient pas ignorer ce qui allait se passer. A-t-il fait du mal à ma carrière ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c’est qu’il ne m’a jamais aidée. Je suis heureuse de l’issue de cette affaire. Il y a enfin une justice. »

Déjà un an jour pour jour que l'affaire Weinstein continue de défrayer la chronique, mettant sous les projecteurs, les victimes d'abus et de harcèlement sexuels de l'ex magnat du cinéma. Plusieurs actrices étaient montées au créneau, relatant tour à tour les agissements d'Harvey Weinstein, accusé d’user de son influence. L'affaire Weinstein ayant permis la création du mouvement Me too aux États-Unis et de son équivalent français #balance ton porc, permettant de remettre d'actualité le harcèlement sexuel que subissent certaines femmes au quotidien et libérant ainsi la parole de milliers de femmes à travers le monde.

Rendez-vous le 20 décembre 2018, pour la prochaine audience.