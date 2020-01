De nouvelles manifestations en Iran appellent au renversement du fascisme religieux

manifestation en Iran contre le régime, le 11 janvier https://t.co/dsu43pZVyY via @YouTube — CNRI-France (@CNRIFrance) January 12, 2020

Des Manifestations ont eu lieu dans diverses villes d’Iran, avec des appels au renversement du fascisme religieux. « Pasdarans honte à vous, dégagez du pays ! », scandent les manifestants. En novembre dernier la répression de vastes révoltes populaires avait fait 1500 tués, dont 400 femmes. Le régime du dictateur iranien Ali Khamenei, en fin de course, est plus que jamais détesté par une population excédée par quarante ans de dictature islamiste.

Samedi après-midi, de larges groups de personnes et d’étudiants ont manifesté à Téhéran, dans les universités Sharif, Amir Kabir et Allameh pour protester contre les pasdarans du régime qui ont abattu un avion de ligne ukrainien.

Ils scandaient : “A bas le dictateur”, “A bas ce régime assassin”, “A bas cette théocratie pour les crimes de toutes ces années”, “Khamenei honte à toi, dégage du pays”, “Pasdarans, honte à vous, dégagez du pays”.

En criant “Commandant en chef des forces armées, démission, démission”, les manifestants ont appelé au renversement du régime de Khamenei. Les forces répressives ont chargé les manifestants et tenté de les disperser à coups de gaz lacrymogène.

La manifestation des étudiants de la faculté Amir-Kabir dans la capitale iranienne, rejoints par de larges groupes de Téhéranais s’est étendue aux rues alentour. Des milliers de personnes dans la rue Hafez et les rues avoisinantes manifestaient en criant : « A bas le dictateur », « A bas le menteur », « A bas ce régime, tant de crimes toutes ces années », « c’est la honte, c’est la honte, d’avoir un voyou pour dirigeant », « ne nous dit pas fauteurs de troubles, le fauteur de trouble c’est toi, oppresseur », « 1500 tués en novembre », « Soleimani assassin, son dirigeant est assassin ».

Les forces répressives ont chargé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et ont fermé les portes de l’université sur les étudiants qui étaient à l’intérieur. Les étudiantes ont affronté les unités spéciales en leur criant « ordures, ordures ». Les étudiants ont également déchiré des portraits du pasdaran Qassem Soleimani.

En même temps, un groupe important d’étudiants de la faculté des sciences industrielles Charif a manifesté. Ils criaient « A bas Khamenei », « Khamenei assassin, son régime est illégitime », « A bas le régime du guide suprême », « réformateurs, conservateurs, le jeu est terminé », « Les pasdarans commettent un crime, le guide les soutient », « notre ennemi est ici même, ils mentent en disant que c’est l’Amérique », « Je tuerai celui qui a tué mon frère », « Khamenei honte à toi, dégage du pays ».

edoutant de voir les Téhéranais grossir les rangs des manifestants, les forces répressives ont fermé la faculté Charif pour que les étudiants ne se répandent pas dans les rues.

#Urgent Téhéran ce soir avenue Hafez les manifestants scandent "Je tuerais celui qui a tué mon frère" ! le peuple iranien exprime sa colère contre ts les crimes du régime des mollahs #IranProtests #Iran #FreeIran2020 pic.twitter.com/iyYVmICgrR — CNRI-France (@CNRIFrance) January 11, 2020

En province

Parallèlement à Téhéran, des manifestations pour protester contre le tir de missile des pasdarans qui a abattu l’avion de ligne ukrainien, ont éclaté dans diverses villes d’Iran, notamment à Ispahan, Babol, Machad, Chiraz, Sanandaj et Lahidjan. Au pont Hafez de téhéran, la foule criait : « A bas le tyran, qu’il soit chah ou guide [suprême] ».

A Ispahan, la population a manifesté au pont Si-o-seh et dans d’autres endroits aux cris de « canons, chars et pétards, que les mollahs aillent au diable », « ils ont tués nos génies pour les remplacer par des mollahs », « aucune nation n’a vu autant de crimes », « Khamenei ouvre tes oreilles, nous sommes la nation pas des casseurs », « Dictateur et pasdarans, vous êtes notre Daech ». Les forces répressives ont tenté de disperser la foule en tirant en l’air, avec des gaz lacrymogènes et des matraques électriques.

A Hamedan, les étudiants de la faculté Bou-Ali-Sina (Avicenne) scandaient « pasdarans incompétents, vous êtes la honte de la nation ». A Ma’ali-Abad de Chiraz, les gens ont manifesté. A Babol, les étudiants de la faculté Nouchirvan ont également manifesté et lancé des slogans contre le pouvoir.

L’opposition iranienne a rendu hommage au courage et la persévérance des manifestants et a appelé à la vigilance pour empêcher un autre bain de sang en Iran. Maryam Radjavi, présidente du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI, coalition qui regroupe les Moudjahidine du Peuple), a salué les étudiants et les Téhéranais qui manifestent et appelé l’ensemble des Iraniens à s’unir pour réaliser le changement de régime vers la démocratie en Iran.

« Nous cherchons à instaurer un Iran démocratique, libre et progressiste, fondé sur le libre choix et le suffrage populaire, la séparation de la religion et de l'État, le pluralisme, l'égalité des sexes, l'autonomie des groupes ethniques opprimés et l'abolition de la peine de mort, a-t-elle déclaé.

« La communauté internationale doit mettre fin à son silence et à son inaction. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit déclarer les dirigeants du régime clérical comme les auteurs de crimes contre l'humanité pour toute cette répression et ce bain de sang. Ils doivent être traduits en justice. Les Nations Unies doivent immédiatement envoyer des missions en Iran pour enquêter sur les cas des personnes tuées, blessées et emprisonnées.

« Le monde doit reconnaître la légitimité de la résistance et de la lutte de la jeunesse insurgée d'Iran contre les gardiens criminels de la révolution. Il doit reconnaître la lutte du peuple iranien pour renverser ce régime. »