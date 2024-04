De nouvelles missions pour la police montée

@Seth

sur le plan odorat/organe de Jakobson (souvent ignoré es maitres et pourtant déteminant dans la perception des traces et des pistes), les chats et les chiens sont à peu près équivalents et sans commune mesure avec nous. Par contre, si on peut « apprivoiser » un chat, ont ne peut jamais le « dresser », ce qui rend sont utilisation aléatoire et explique qu’il n’est pas recruté par l’armée qui repose sur la discipline et l’obéissance.

J’ai entendu l’interview du patron d’un cirque ambulant failial qui présentait des tours réalisés par toutes sortes de petits animaux non exotiques. Il disait que les chats étaient capables de comprendre et réaliser des exercices aussi bien sion mieux que les chats, puisque beaucoup plus souples et vifs. Mais, disait-il, le probmème, c’est qu’on ne peut pas compter sur eux : on ne sait jamais s’ils seront d’accord pour faireleur numéro, ni s’ils seront d’accord pour le faire correctemnt. Alos, il les présentait comme un bonus aléatoire.