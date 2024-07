De quel droit nous infligez-vous vos leçons de morale ?

Depuis 2002, nous en sommes au quatrième duel où le pouvoir nous somme de défendre la république contre le péril brun. Cette longue série illustre bien l’adage selon lequel si les crises servent le pouvoir celui-ci crée des crises pour servir ses intérêts, seulement, cette fois-ci, le charme semble parvenir à son terme !

L’agonie de la barricade allait commencer.

Tout concourait à la majesté tragique de cette minute suprême ;

(Victor Hugo, Les Misérables)

Autrefois, ils mouraient en hommes, hachés par le canon, la fusillade et emportés à la baïonnette par les colonnes d’assauts.

Aujourd’hui le barrage agonise dans la douceur des soins palliatifs malgré les castors occupés à remuer la boue.

Merci pour ce moment monsieur Macron, il nous aura permis de mesurer l’appauvrissement anthropologique du monde et d’assister au spectacle désopilant de la pseudo résistance d’aujourd’hui !

Ce cirque Pinder d’antifascistes occupés à camper sur la place de la république affronte vaillamment les hordes fascistes prêtes à prendre le pouvoir… en déposant des bulletins dans l’urne. Seraient-ils là si le RN disposaient de plusieurs milliers de SA prêts à venir faire le coup de poing ? Vu l’attitude corporels de ces héros du soir, autorisez-moi le doute.

Faute de menace, ils peuvent hurler en paix leur "No passaran" dans les rues pour sauver la démocratie du vote démocratique…

L’époque n’en est pas à un paradoxe près, les Gavroches du temps sont des Nael, conducteurs de voiture volées, mais incapables de rimer un vers, triste atmosphère ! Pardon, me voilà fasciste pour avoir osé rappeler ce détail, je finirais par dire que Monsieur Traoré est un délinquant. Non, pas celui qui a fichu France et Amérique hors du Niger, mais le nôtre, celui mort pour échapper à la maréchaussée, héros méconnu de la lutte antiraciste. (Le premier est un vilain prorusse, ne confondez pas !)

Rassurez-vous, peut-être hésitiez-vous au souvenir de Lola, héroïque d’avoir osé sortir dans la rue, de Thomas, doté du triste courage d’aller au bal, eux doivent être oubliés pour éviter toute récupération politique malsaine !

D’ailleurs, rassurez-vous, les professeurs, les acteurs, les chanteurs, les footballeurs et même les rappeurs ont su vous expliquer qu’il faut arrêter les hordes de fascistes venus établir un nouveau Reich.

Reconnaissez-vous le séditieux en Jordan Bardella ? Il est au grand Condé ce que Gabriel Attal est au roi Soleil. D’ailleurs, la Fronde est à nos portes, mais pas en raison des SA en chemises brunes au service du rassemblement national, mais grâce aux milices antifa ménagées durant le règne jupitérien[1] ! La bourgeoisie protège ses sbires, comme ses niches fiscales !

Eux, ces hommes en noirs, blackblocs et autres formations ont bien mérité de la macronie pour avoir créé la confusion entre leurs violences et les manifestations des gilets jaunes. Aujourd’hui, ils menacent la France du chaos et de la guerre civile.

Même celle-ci avait une autre saveur admettons le : en 1933 les chemises brunes affrontaient, virilement les milices communistes, mais aujourd’hui la seule force disponible pour le RN est l’élevage de chats de Marine Le Pen. On tremble !

Pourtant, si monsieur Bardella voulait être fasciste, il pourrait aller saluer les soldats ukrainiens en formation en France. Eux, pourraient lui offrir une formation accélérée en fascisme : Saluts Nazis, drapeaux avec des reprises des remugles du Reich, ils cochent toutes les cases. Seulement, eux sont les protégés de l’OTAN et de la macronie. Il est donc interdit d’évoquer le grand écart entre un pouvoir qui prétend combattre l’extrême droite, mais en forme les héritiers directs à nos frais !

Que voulez-vous, il y a les bons et les mauvais fascistes ! Ceux qui ont conservé le programme complet, mais acceptent de servir de mercenaires aux pouvoirs de la mondialisation financière. (Qui a dit PDG de Blackrock ?) Ces fascistes encouragés par la télévision protègent les terres kiéviennes, bien sûr contrôlées par les groupes occidentaux, contre la Russie et si les mêmes cris ont raisonné le jour de Babi Yar, il s’agit là d’un détail. Vous savez comme ce fameux détail de 1987 que l’on reproche encore au RN. Ah non, celui, là, il convient de continuer à le rappeler, même si son auteur s’est fait mettre à la porte du parti qu’il a fondé !

Passons comme on dit, comme si l’occident devait s’occuper d’être cohérent ?

Heureusement, nous avons des médias prêts à nous éduquer et à nous guider dans les méandres du bien et de la pensée complexe. Hélas, la ligne du parti, à force de changer de cap perd les âmes trop simples et les déviationnistes se multiplient.

Certains vilains, osent même demander comment le fasciste Bardella pourrait nous infliger davantage de privations de liberté que les sept dernières années :

Certes, on avait intégré les mesures antiterroriste dans le droit commun et la police s’est servi de ces prérogatives pour écraser les opposants à la loi El Khomri (Parait-il rédigé, si l’on en croit les rumeurs, par un certains e.Macron). Eh oui, l’opposition sociale est un radicalisme ! Enfin le monde de la finance incapable de se réformer depuis 2008 se radicalise, mais rassurez-vous, la violence policière fut contre les manifestants !

Hors d’œuvre, tout juste un amuse-gueule avant le préfet Lallement venu annoncer aux citoyens interloqués qu’il existait deux camps, lui serviteur de l’état avait su choisir le bon ! Trier les Français, ça n’est pas bien, sauf si c’est contre les opposants.

Et pour nous améliorer, nous avons eu la COVID, où pour évacuer les lots achetés par Madame Van Der Leyen, des mesures de motivations furent mises en œuvre pour inviter les Français à se faire piquer sans esprit critique au sujet de l’inoculât miracle.

Le saint vaccin prospérera d’ailleurs avec un pass sanitaire, des suspensions hors de tout droit classique pour les soignants coupables de refuser le diktat ! On en arrivera aux insultes, aux invectives des médias avec pour couronnement notre président qui comme une déclaration de guerre nous annoncera : "Les non vaccinés, j’ai bien envie de les emmerder !"

Merci au grand Jupiter, chef génial, détenteur de toute sagesse qui nous enseignera que puisque nous sommes pour lui des irresponsables, nous sommes indignes de notre citoyenneté concédée seulement tant que nous pensons et agissons comme on nous le demande. Pol Pot eut été fier de ce modèle social !

Il y a avait alors deux types de citoyens, ceux obéissants (Sûrement auraient-ils écrit à la Gestapo les planques des juifs) qui collaboraient avec le gouvernement et les vilains, arc boutés sur ces vieux textes rédigés après la seconde guerre mondiale.

Oui, vous savez, après la shoah, on a rédigé des textes pour garantir que plus jamais un gouvernement ne se conduirait ainsi et ceux-ci excluaient notamment les expérimentations médicales sans consentement du patient.

Apparemment, ceux-ci ont été abrogés entre-temps, sûrement, car au bout de 80 ans les crimes nazis relèvent désormais du détail. Ou alors le devoir de mémoire est à géométrie variable, seulement utile pour défendre l’ordre établi, mais en aucun cas le citoyen contre les abus de l’état. Après tout, le nazisme ne faisait que préconiser l’absolue soumission du citoyen à l’état, il serait dommage d’en tirer les leçons !

CQFD ?

Mesdames, messieurs, les professeurs de morale, comment voulez-vous que Jordan Bardella, certes adolescent doué pour la communication dépasse la barre que vous avez placé si haut :

Mise en place de milices politiques violentes. Violence policière et sociale Formation et armement de véritables nazis dont les allégeances sont avouées. Mise en place de mesures d’apartheid Violation du consentement du citoyen

Rassurez-vous, vos efforts demanderont un plus compétent que le RN ne possède sûrement pas. Mais, vous, avec de tels actes vous perdez tout droit à nous asséner vos cours de morale !

Seulement, je comprends votre désarroi : le RN exclu du pouvoir jusqu’ici, avait peu de place dans le fromage qui dévore la république. Seulement, le flot de vos échecs semble bien parti pour emporter votre frêle barrage. Il va falloir partager au-delà de l’arc républicain. L’alternance est une honte !