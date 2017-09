De quelle partie de notre corps l’État se préoccupe en priorité ?

La société est mise au services des systèmes, de leurs sels « tenants » (propriétaires) et de leurs aboutissants rationalo économico technoscientistes ; quand ce sont les systèmes qui devraient être au service de la société et des individus qui la composent !

Devenu totalement paranoïaque et schizophrénique, ce monde moderne au « modernisme » paroxysme de modernité et plus simple « modernité » ; ce monde est savamment et délibérément malade !



Ne cherchez plus Docteur : c’est la tête !