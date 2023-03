De quoi devenir tous fou·olle·s 

@gruni

« Comme je ne me lasse jamais de quotidiennement m’en aviser, on vit décidément une époque « formidable » !

Et pourtant, il paraît que le monde entier nous envie, Paris serait même la ville la plus visitée du monde.«

Absolument et je n’y vois pas la moindre contradiction, et ce d’autant moins que les délires wokistes et genrés nous proviennent directement de la sphère culturelle anglo-saxonne, et tendent comme tous les autres standards culturels U$ à s’imposer à tous les vassaux de Washington, et à l’€urocratie en premier.

Patrie des Gaulois et Gauloises »réfractaires« , fille aînée de l’Église, mère de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et première à avoir brandi la bannière de l’universalisme en décollant ses rois, la France, sa langue, son terroir, sa culture, sa capitale, sa gastronomie, ... continuent de constituer un phare tant pour l’ensemble de la francophonie que pour le reste du monde.

Par la faute à Wellington natif bruxellois du brumeux — et fort pluvieux - berceau du surréalisme, et quoiqu’attaché par là à ses racines multiples, je suis bien plus au fait de la fascination exercée par la France et sa République que ne le sont assez généralement les Français de souche ! Et pour ce que j’en constate, la plupart des francophones d’Outre-Quiévrain se passionnent nettement plus pour le panache des querelles politiques hexagonales que pour les querelles linguistiques et institutionnelles proprement kafkaïennes rythmant l’ennui profond de la Belgique fédérale, ou encore que pour les fort ternes et fades réformes managériales rythmant les agendas des technocrates et lobbyistes €urocrate.

»... peut-être faudra-t-il en arriver là pour préserver notre originalité."

Je n’éprouverais guère de crainte pour la préservation de l’originalité française, qui saura vomir comme il se doit les très insipides fruits de la standardisation mondialiste !

Ici comme ailleurs et même s’ils représentent en fait — des Insoumis au RN — l’immense majorité de l’arc politique, il devrait y suffire de virer les pâles managers et zélateurs de la Pensée Unique néo-libérale, transhumaniste et mondialiste ce qui, au regard de l’état d’avancement du naufrage en cours du Titanic atlantico-occidental, ne saurait plus guère tarder !

Évidemment, du fait de la ruine et des cendres qu’ils nous laissent, il ne restera certes plus rien à déconstruire, mais encore conviendra-t-il de nous construire un avenir sur de meilleures bases !