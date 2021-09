De quoi Eric Zemmour est-il le symptôme ?

Je n’avais pas trop envie d’écrire sur Eric Zemmour. Il y a manifestement des gens vers qui vous n’avez pas tendance à aller. Surtout quand ils utilisent leur intelligence manifeste pour une mauvaise cause. Et puis on se laisse souvent entraîner par l’actualité. Mais bon, contre la vague médiatique qui déferle sur notre pays, j’aimerais apporter ma modeste contribution.

A entendre Eric Zemmour, comme tous les leaders d’extrême droite d’ailleurs, tout est de la faute des étrangers, qui en plus veulent nous piquer notre place. Comme s’il ne voyait pas ou qu’il ne voulait pas voir que les étrangers d’aujourd’hui sont les français de demain, comme un certain Sarkozy par exemple, au prénom bien français (bon ce n’est peut-être pas le meilleur exemple que je puisse trouver il est vrai). En plus, ces étrangers, certains d’entre eux en tout cas, on les reconnaîtra, ont le mauvais goût d’avoir une religion différente de la nôtre. On rappellera à Monsieur Eric Zemmour que nous sommes dans un pays laïque qui a pour vocation d’accueillir et de protéger toutes les religions. Oui mais Monsieur Zemmour enfonce le clou en précisant que cette religion en particulier veut s’imposer à nous, qu’elle veut nous imposer ses choix et ses préceptes, que peu à peu insidieusement et de manière souterraine, sournoise et cachée, nous allons devoir nous y conformer dans nos comportements et nos choix. Je rappellerai à Monsieur Zemmour (et à Monsieur Onfray également qui semble parfois si bien s’entendre avec Monsieur Zemmour à ma grande déception) que nous sommes devenus un pays profondément athée, où le sentiment religieux disparaît peu à peu, où la population se désintéresse de ce que dit ou ne dit pas le pape ou tout autre personnalité religieuse, que le renouveau de la spiritualité en France est une illusion médiatique et que même s’il existe en France une sorte de fonds catholique persistant à la manière d’un zombie, comme l’a si bien évoqué Emmanuel Todd (auteur à lire lui), la population française ne se tourne vers le religieux qu’à Noêl pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Donc je crois rêver à cette évocation d’une invasion religieuse sous-jacente.

On pourrait plutôt se désespérer de l’absence de spiritualité dans notre société abreuvée de biens de consommation divers et variés, de jeux et de divertissement, et de la diminution progressive du niveau culturel dans notre pays. Je ne sais plus trop qui a dit qu’en France nous vivons au Paradis mais que nous croyons vivre en Enfer. Bien sûr ce n’est pas le paradis pour tous. Mais bon, voilà un pays où l’éducation pour les enfants est gratuite ou presque y compris à l’université, où si vous êtes malade, vous êtes soignés gratuitement et on vous maintient en partie votre salaire, où si vous êtes au chômage on vous verse une grande partie de votre salaire antérieur, où vous avez des aides pour le logement, pour les enfants, pour la rentrée scolaire, pour Noêl, …. Je ne dis pas que c’est mal bien au contraire et je ne dis pas non plus que tout cela est tombé du ciel, il y a eu beaucoup de lutte pour cela. Je dis juste qu’il faut s’en rendre compte.

Revenons à Monsieur Zemmour qui nous dit que nous sommes envahis, que les migrants sont partout, qu’ils sont dangereux, que “c’est avec notre argent qu’on finance notre invasion”. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Il y aurait dixit Eric Zemmour “275.0000 entrées sur le territoire en France en 2019”. C’est exact, sauf que Monsieur Zemmour compte les entrées et pas les sorties, c’est très malin quand on veut gonfler un chiffre. Ainsi selon Hervé Le Bras, démographe et historien reconnu, il y a eu 190.000 immigrés en France en 2019 dont 50% sont nés en Europe. Sans compter le fait qu’une partie importante de ces immigrés sont en fait des étudiants. Donc, et ce n’est pas une surprise, on peut faire dire n’importe quoi aux chiffres selon ce que l’on intègre dedans. Monsieur Zemmour nous indique également, lors d’un récent débat télévisé, que la fraude sociale par les étrangers coûte 50 milliards d’euros à la France.. Sauf que la Cour des comptes, qui n’est pas connue pour être gauchiste ou farfelue, évalue, dans son dernier rapport de septembre 2020, la fraude sociale dans sa globalité à environ 1 milliard d’euros. Plus c’est gros, mieux ça passe.

Suite aux propos de Monsieur Zemmour sur Cnews à propose des mineurs étrangers qui selon lui sont, je cite, “tous voleurs, assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont”, je rappellerai le communiqué du CSA suite à l’amende infligée à Cnews pour ses propos :

“ Quand bien même ces propos ont été tenus dans le cadre d’un débat en lui-même légitime sur la politique d’accueil des mineurs étrangers isolés en France et sur la politique d’immigration, ils ont été de nature à inciter à la haine envers les mineurs étrangers isolés, et ont véhiculé de nombreux stéréotypes particulièrement infamants à leur égard, de nature à encourager des comportements discriminatoires.”

On ne peut mieux dire tout en restant sobre. J’aime bien la fin … des comportements discriminatoires. C’est pesé comme expression.

Donc Monsieur Zemmour utilise l’outrance, affabule sur les chiffres, se complaît dans la haine de l’autre, de celui qui est différent, joue sur les peurs, sur la peur de l’autre, nous ressort le refrain éculé de la décadence de notre pays. Et cette décadence serait directement causée par les étrangers. CQFD. On se demande du coup pourquoi les investisseurs étrangers investissent tellement en France, la France détenant la première place des investissements étrangers en Europe même avec une chute de 20% en 2020. Car voilà, selon Monsieur Zemmour, les étrangers, illégaux ou pas, il mélange un peu les deux d’ailleurs, il n’est pas à ça près, pillent notre pays, nous volent, profitent de nos largesses, ne sont que des escrocs, ils nous volent notre argent et enfoncent du coup notre pays dans la misère. Il est vrai que la France n’est que la 5ème puissance mondiale derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. On pourrait également rappeler que toutes les études économiques, notamment celle du FMI, indiquent à terme une augmentation de la production liée à une augmentation mesurée de l’immigration ( cf https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth). Par ailleurs, même si en raison d’un niveau de qualification (et donc de revenu) légèrement plus faible en moyenne que la population locale, les immigrés contribuent moins aux finances publiques par l’impôt et les taxes, leur contribution est cependant positive. Les immigrés dépensent plus en impôt qu’ils ne bénéficient d’aides sociales, ce solde étant positif d’environ 12 milliards d’euros (source : Ministère de la Santé, des Affaires sociales et du Travail).

Il faut donc arrêter avec ce délire de l’immigré nous volant notre argent et profitant de nos impôts. Je demande aux médias de diffuser les chiffres existants et réels, de les présenter à chaque fois que Monsieur Zemmour partira dans ses délires haineux.

Mais le titre de cet article était “De quoi Eric Zemmour est-il le symptôme en France ?”

Je pense qu’il est le symptôme d’un sentiment de déclassement d’une partie de la population en France qui lui est bien réel, à la fois le sentiment et la réalité de ce déclassement. Il y a un décalage de plus en plus important entre une partie de la population ayant accès aux études supérieures et en ayant fait, parlant plusieurs langues étrangères, voyageant, cosmopolite, ayant créé un réseau économique, ayant accès à la culture, à l’aise dans la société, financièrement supérieure, possédant les codes pour profiter pleinement de cette société et une autre partie de la population qui est peu à peu déconnectée, qui se sent déconnectée, dont le niveau de vie diminue peu à peu, qui doit aider ses enfants, enfants qui sont parfois déscolarisés ou n’ayant en tout cas pas fait d’études supérieures, qui se sent reléguée, qui se sent menacée dans son travail, dont l’avenir paraît sombre, qui est à l’écoute de tous les discours catastrophistes. C’est à cette seconde frange de la population que Monsieur Zemmour s’adresse, sans compter tous les xénophobes en tout genre qui se retrouvent dans son discours. Il lui donne un coupable à la situation, à leur situation. Car il est toujours plus facile de penser que c’est la faute des autres, surtout quand ils sont étrangers et différents de nous.

Ces français oubliés et délaissés ont bien été cernés et analysés par Christophe Guilly. Il s’agit de la France des régions oubliées, de celles qui perdent peu à peu leur service public, leur poste, leur distributeur de billets, leurs commerces, leur garage, leurs entreprises. Ce sont parfois des changements anodins, qui démontrent néanmoins une certaine dégénérescence, une perte du lien. Il existe une différence de plus en plus flagrante entre des centres urbanistiques développés économiquement, culturellement, publiquement et une France périphérique, pouvant d’ailleurs se trouver proche voir intégrée dans un centre urbanistique. Les gilets jaunes ont été et sont toujours une forme d’expression de ces français oubliés. On les avait tellement oubliés ces français que leur présence s’était même effacée des esprits de nos dirigeants. D’où cette réaction étonnée, exaspérée et autoritaire, violente également des dirigeants politiques. Luc Ferry, ancien ministre de l’éducation nationale, se demandant même pourquoi la police n’utilisait pas ses armes : “Qu’ils se servent de leurs armes une bonne fois. Ça suffit ! .. On a la 4ème armée du monde …” Bien peu de philosophie dans ces propos mais bien plutôt une volonté de voir disparaître ces gueux de ses rues, par n’importe quel moyen.

Il y a non seulement en France une fracture sociale entre la France d’en haut et celle d’en bas mais également une division géographique à l’intérieur même du territoire entre ceux d’ici et ceux de là-bas. Plutôt que de dire que quelque chose ne va pas entre nous, on préfère accuser celui qui vient de l’étranger. Tout le monde s’y retrouve. Et quand je dis tout le monde, cela inclut les médias, dont le seul objectif est de faire de l’audience quitte à inviter un personnage déjà condamné pour “incitation à la haine raciale”.

Monsieur Zemmour est donc le symptôme d’une France divisée mais qui se croit unie, et qui retrouve d’ailleurs une forme d’union dans ses discours ouvertement xénophobes. Monsieur Zemmour n’est ni malfaisant, ni mauvais en soi. Il utilise juste sa verve et son éloquence pour diffuser un discours porteur afin de vendre ses livres, flatter son narcissisme télévisuel et peut-être, sûrement d’ailleurs, se lancer en politique, profitant aussi et avec un opportunisme certain de l’affaissement d’un parti politique bien connu qui se dit rassembleur au niveau national. Quelque part, je me dis qu’Eric Zemmour voudrait vraiment que la France soit grande et forte, qu’il puisse en être fière. Hélas, sans peut-être s’en rendre compte, il fait tout l’inverse, la traîne dans le caniveau et l’entraîne sur le trottoir telle une vieille putain malade.