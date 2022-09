De quoi le gauchisme est-il le masque ?

Il faut mettre un terme à la confusion qui fait passer Macron, Mélenchon, le PS, voire le pcf pour une alliance de gauchistes.

Se situer à gauche du PS ne fait pas le gauchiste, par contre la position à gauche de l’ex pcf partisan de la lutte des classes, désignait des gauchistes qui lui faisaient la guerre. Avoir fait partie d'un gouvernement socialiste (Macron) n 'en fait pas un socialiste et encore moins un gauchiste.

On conseille aux libéraux conservateurs de tout poil, de lire ou relire "la maladie infantile du communisme, le gauchisme" où Lénine, le créateur du pmier état ouvrier au monde, l’urss, en formule le concept scientifique.

En France, des libéraux (conserveurs au pouvoir ou non) appellent gauchiste abusivement, la gauche de la sociale démocratie ( Mélenchon) qui n'a rien à voir avec nos authentiques gauchistes, Poutou et Artaud, deux chefs trotskystes qui se réclament de la Révolution, et qui relèvent de la tradition gauchiste depuis 1917, dénoncée notamment par les communistes français, jusqu'à leur ralliement au réformisme. Et jusqu'à Macron (lol) sous prétexte qu'ils partagent la même idéologie mondialiste.

Ces soi-disant « gauchistes » (Mélenchon et Macron) ont en effet un point commun qui fait passer Macron pour un homme de gauche : l’idéologie d’importation d’origine américaine de la déconstruction (woke), de la promotion des extrémistes porteurs, d’un féminisme de combat contre l’humanité masculine, de la dysphorie de genre, de la lutte des races, d’une écologie radicale punitive, de l’immigration massive au profit de la concurrence entre salariés voulue par un patronat cynique, de la repentance et qui aboutit finalement à la substitution de la lutte de tous contre la lutte des classes unitaire. Une bande de réformistes que ne gênent pas l’Islam radical et la soumission des femmes, incarcérées dans un univers domestique patriarcal Moyen âgeux.

En fait on observe deux camps :

celui des libéraux en économie, purs et durs conduits par Macron, l’homme « des très riches » (Hollande) et du banquier multimilliardaire Rothschild qui l a parrainé. A quoi il faut ajouter toute la droite non libertaire des républicains à MLP.

Et celui de Mélenchon, le libéral-réformiste-libertaire ( keynésien) adepte de la même idéologie libérale libertaire, dite progressiste (sic) que celle de Macron, contre la lutte des classes (donc réactionnaire), comme est réactionnaire sa politique économique qui remet en cause tous les acquis sociaux issus des luttes de la Résistance et de mai 68 pour n’en citer que les grandes étapes.

Nos deux protagonistes s’entendent comme larrons en foire pour faire barrage à la classe ouvrière organisée par le RN où une grande partie a trouvé là l’expression politique de ses revendications, après avoir été abandonnée par un pcf passé de la lutte des classes au réformisme, l’autre partie étant paralysée politiquement par le choix impossible entre un pcf rallié au libéralisme et le RN.

Cette fracture a été voulue et organisée en 81 par Mitterrand et ses sbires socialistes, qui ont corrompu la fraction droitière du pcf « sic transit gloria pcf » pour maintenir son pouvoir et tuer son rival communiste. Une politique sous contrôle US depuis les années Reagan et Thatcher.

Quant au patronat il réclame que l’appareil d’état lui assure la poursuite de l’immigration et l’enfumage des masses très en colère, écorchées qu’elles sont par l'inflation et la dette.

A cette fin, les medias propriétés des patrons « multimilliardaires réunis » se mettent en quatre pour faire

-passer la critique sociale de la Nupes et Mélenchon pour gauchiste alors qu’elle n’est que réformiste ( déshabiller Pierre pour habiller Paul, en l’occurrence faire payer la classe moyenne pour entretenir ses clients à 70% issus de l’immigration à ) et -faire oublier la communauté d’intérêts économiques entre Mélenchon et Macron et de tous les libéraux ( conservateurs ou libertaires) afin de dissimuler le libéralisme ultra réactionnaire qui se déploie librement sous les jappements du premier qui couvrent leur commune forfaiture !

Enfin, dissipons la dernière illusion, quand Mélenchon en appelle à la solidarité avec les révolutionnaires du « Tiers monde » c’est juste déclamatif pour attirer les citoyens solidaires des formidables efforts des anti impérialistes sud américains, pour se débarrasser de la tutelle et des tueries organisées par l’impérialisme US dans leurs pays.