De quoi mai 68 est-il le nom ?

Cela fait plusieurs jours qu’on ne parle que de lui. J’avais déjà entendu son nom mais j’aurais bien été incapable de dire s’il s’agissait d’un réalisateur de cinéma ou d’un compagnon de la libération blessé aux testicules par un éclat de grenade, sur le maquis du Vercors.

Rien de tout cela. Cet homme dont je n’écrirai pas le nom est un écrivain pédophile et fier de l’être. Il s’en est vanté sur les plateaux de télévision en 1990, tout comme le plus médiatique des leaders de Mai 68, deux décennies plus tôt. Ces deux individus qui appartiennent soi-disant à l’élite intellectuelle de notre pays, n’ont jamais été inquiétés.

« À l’époque, c’était l’époque bla bla bla… Il faut se remettre dans le contexte de l’époque bla bla bla… C’est pas comme aujourd’hui avec les réseaux sociaux de l’époque de maintenant bla bla bla… »

Ce qui est sidérant dans cette histoire, c’est de voir la bienveillance dont ils ont bénéficié dans les cercles littéraires artistiques et politiques de gauche principalement, au nom de cette devise :

Il est interdit d’interdire.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les coups sont permis ! Et en l’absence de règles, qui gagne à la fin ? L’enfant ? La femme ?, la personne handicapée ? Non. Celui qui gagne, c’est toujours le boxeur, c’est-à-dire celui qui possède la force physique et mentale pour imposer sa loi aux plus faibles.

Il est interdit d’interdire n’a rien à voir avec la démocratie. Sous l’apparence joyeuse de lendemains qui chantent, cette devise consacre la soumission des plus fragiles à l’arbitraire du plus fort. C’est tout le contraire des valeurs que la gauche est censée défendre. Il est interdit d’interdire est un concept qui mène immanquablement au fascisme le plus radical.

Mai 1968 a été une catastrophe pour notre pays. Cet événement a signé le triomphe d’une gauche totalitaire, et la défaite d’une gauche républicaine puisant ses valeurs laïques dans le christianisme. Oui, ce que j’écris n’est pas incompatible, bien au contraire. La laïcité est un concept fondamentalement chrétien. On peut très bien voter à gauche et être croyant, mais on peut également très bien ne pas être croyant et se revendiquer de la philosophie ou de la culture chrétienne… On n’est pas obligé de croire en la résurrection des corps pour être contre la peine de mort (« Tu ne tueras point ») et contre le pillage des biens qui appartiennent à autrui (« Tu ne voleras point »). Cet interdit ne s'applique pas aux immenses richesses accumulées par certains patrons du Cacarente. Là évidemment, la confiscation définitive pour financer des projets sociaux, se justifie. Ça s'apparente même à un remboursement.

On le voit avec l'Algérie d'aujourd'hui, Il n’est jamais bon pour un pays de gommer une partie de son histoire. Avant la révolution française et la déclaration des droits humains, la France existait déjà et c’est la chrétienté qui l’a façonnée. Puis, la révolution a affirmé le caractère universel de notre pays, et des humains issus de cultures ou de religion différentes sont venus enrichir notre nation. Pour bien vous rendre compte du caractère universel de la France, il suffit de regarder son armée. Il n’y a pas d’autre exemple au monde d’un pays ayant adopté les traditions militaires d’autres nations à une si grande échelle. Jamais vous ne trouverez dans l’armée américaine, l’armée italienne ou la Bundeswehr allemande, des zouaves (Afrique-du-Nord), des tirailleurs (Afrique-du-Nord), des Hussards (Hongrie), des commandos de marine (Grande-Bretagne) qui porte le béret à l’anglaise, c’est-à-dire l’insigne à gauche en souvenir de leurs origines britanniques, des fantassins du 92ème Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand, qui ont adopté le glengarry, une coiffe irlandaise qui marque leur filiation à ce pays. Bien sûr, je n’oublie pas la Légion Étrangère et sa centaine de nationalités différentes issues de toutes les cultures et de toutes les religions que la Terre peut porter. Je regrette toutefois que cette troupe ne se soit jamais féminisée. Je veux bien croire qu’un dortoir mixte serait une pure folie mais un régiment de la Légion étrangère entièrement féminin serait un beau symbole.

Notre culture française n’a jamais su offrir aux femmes, la place qu’elles méritent. Ce déséquilibre entre les genres est la source de tous nos malheurs. Tenez, aujourd’hui, malgré le risque de déclencher une guerre cataclysmique, Donald Trump a montré au Général iranien Qassem Soleimani, de quel bois il se chauffait. Et croyez moi, ce dernier aura bien du mal à se remettre de ses blessures puisqu’il en est mort, pulvérisé par un missile. Imagine-t-on une présidente, une chancelière ou une première-ministre ordonner une frappe de missiles pour se débarrasser d’une autre dirigeante ? Non… À part bien sûr Madame Thatcher comme dit la chanson…

Je parle, je parle et je me rends compte que je suis presque hors-sujet. Recentrons-nous sur la question qui nous a été posée : De quoi mai 68 est-il le nom ? Mai 68, c’est d’abord la défaite d’une certaine idée de la gauche, modérée, proche du peuple, issue du christianisme social, attentive aux conditions de vie des plus fragiles, et soucieuse de transmettre des valeurs humanistes à ses enfants. Une de ses représentantes les plus connues est Madame Sylviane Agacinski, brillante philosophe qui a le culot de réfléchir et de se poser des questions sur des sujets tels que la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée ou la disparition de la figure paternelle, des thèmes graves susceptibles de conduire à une déshumanisation de l’individu. Eh bien ce grand esprit, cette femme qui ose interroger notre société, a été interdite de conférence à l’Université de Bordeaux-Montaigne par des agents défendant becs et ongles (pas avec leur cerveau évidemment) le concept il est interdit d’interdire.

La plupart des universités françaises porte sur le fronton de leur entrée principale, non pas Liberté, Égalité, Fraternité (une devise qui nous rapproche de Dieu parce qu’elle est transcendante) mais Il est interdit d’interdire, des mots qui sont la promesse d’un voyage en enfer.

Mai 68 est la pire révolution de notre histoire. C’est une catastrophe dont je ne suis pas encore certain que nous nous en relèverons. Elle n’a rien apporté en termes de progrès. Elle a tout apporté en termes de nivellement par le bas et ce n’est pas un hasard car ce nivellement est la condition sine qua non pour abrutir un peuple et le soumettre. Mai 68 a été le coup d’état le plus lent de l’histoire mais l’un des plus dévastateurs. Le résultat est sans appel. Nous ne sommes plus en démocratie lorsqu’il est devenu impossible de s’interroger sur un sujet tel que celui-ci :

Est-ce qu’il est humain de se débarrasser d’un embryon parce qu’il est porteur d’une maladie génétique qu’on appelle la trisomie 21 ?

Est-ce que ce n’est pas la définition même du génocide ?

Pourquoi n’a-t-on pas le droit d’évoquer ce sujet ? Tous les matins, je prends le train avec une bonne vingtaine de personnes atteintes de trisomie 21. Ils rient, ils pleurent, ils s’émerveillent ou sont parfois absents parce que pas complètement réveillés, mais ils sont tout autant vivants que vous et moi et le sourire qu’ils m’offrent me met toujours en joie !

J’ose espérer que nous allons nous réveiller et prendre conscience du danger mortel qui guette notre culture occidentale. J’ose espérer que nous allons reprendre le contrôle de nos universités, ces temples du savoir qui ont sombré dans l’obscurantisme. J’ose espérer que nous allons enfin sortir de ce tunnel d’ignorance et prendre conscience que la défense du plus faible nous rend plus humains et nous rapproche de Dieu.

Non, messieurs les pédophiles, non messieurs les défenseurs d’une société où règne la loi du plus fort, tout n’est pas permis. Vous trouverez toujours sur votre chemin des humains prêts à défendre des interdits lorsque ceux-ci sont synonymes de liberté.

Regardez-donc ce qui vous attend… Cliquez sur ce lien regardez à quel point vous êtes ridicules dans votre livrée rouge sang. Je vous ai traduit les paroles en français. C’est parti pour la distribution de paire de claques.

Avec tellement de plaisir (Lindemann )

J'ai connu beaucoup de jolies dames

Dans ce monde si vaste.

Il est juste de dire

Que j'étais un vrai coureur de jupons.

On m'a reproché d'être effronté,

Sans coeur, incpable d'aimer et frivole.

Il se dit que je les aurais contraintes. Non...

La vérité est sans doute entre les deux.

Car j'ai embrassé les femmes avec tellement de plaisir

Et d'ailleurs pas seulement sur la bouche.

Je voulais toujours savoir comment c'était,

Et j'ai embrassé jusqu'à m'en blesser les lèvres.

Je n'embrassais pas que des joues rouges.

Tout me faisait envie.

On dit de moi que je suis rongé par le désir,

Obsédé par l'acccouplement.

Car j'ai embrassé les femmes avec tellement de plaisir

Et d'ailleurs pas seulement sur la bouche.

Je voulais toujours savoir comment c'était,

Et j'ai embrassé jusqu'à m'en blesser les lèvres.

Ils ont dit que j'avais sombré

dans un océan de libido,

On dit de moi que je suis rongé par le désir,

On peut voir les choses comme ça, ou autrement.

Je les premais tout simplement dans mes bras

Et certaines me soufflaient doucement "Non"

Mais je ne connaissais pas la pitié.

Elles devaient se repentir.

Comme le lapin devant le serpent,

Un regard froid puis je mordais,

Et le poison me plonge dans le désir.

Ne me laisse jamais en paix.

Ah ! Les femmes, toutes fidèles !

Tellement de coeurs se sont brisés.

Elles devaient se repentir.

Tellement de larmes et de cris.

Car j'ai embrassé les femmes avec tellement de plaisir…

Traduit de l’allemand par l'auteur de l'article.

La photo illustrant l'article est une capture d'écran de la vidéo Youtube Ach so gern.