De quoi Mélenchon est-il le nom ?

Une confusion traverse les réseaux sociaux qui mélange les torchons et les serviettes en qualifiant Mélenchon de gauchiste pour le discréditer. Au contraire, rien ne lui fait autant plaisir !

Rétablissons la vérité, ça va lui déplaire car il souhaite passer pour un révolutionnaire afin de capter les voix de ceux qui se réclament de la gauche classique, voire marxiste, et qui souhaitent un changement radical de société ! Ce n’est pas son objectif. Mélenchon a fait élire Hollande en 2012 (sans rien demander en échange, vous avez déjà vu ça vous hormis chez des complices ?), qui est allé rassurer la City après ses déclarations (aux trémolos révolutionnaires) contre la finance « qui n a pas de visage ! » lol

Cessons de le prendre pour un « gauchiste » ! Les seuls vrais gauchistes qui se disent anti capitalistes ce sont les Trotskystes Poutou et Besancenot, qui n ont aucune influence sur la politique française. Les soi-disant « socios »-libertaires comme Mélenchon et les autres débris du PS, se sont ralliés, dans les faits, au libéralisme depuis 1983. La seule différence entre les droites ( y compris Marine Le Pen ) et Mélenchon, portent sur le sociétal : mœurs, religions, immigration ( et encore Marine Le Pen n est pas si loin que ça de Mélenchon avec sa proposition immigrationiste de solde positif de 10000 migrants, sans tenir compte des qualifications de ceux qui sortent et de ceux qui entrent ). Au total tous libéraux libertaires et libéraux conservateurs sont plus ou moins, avec des nuances, des contorsions, immigrationistes pour complaire au patronat, c’est-à-dire qu’ils défendent le système capitaliste qui exige des flux migratoires continus et soutenus pour écraser les salaires et diviser les peuples pour mieux les dominer !

Mélenchon comme d'autres ; fascistes voire néo-nazis, utilise un langage inspiré plus ou moins vaguement, plus ou moins rigoureusement, du marxisme scientifique. Par exemple Patrick Artus, chef de la recherche économique chez Natixis qui ne dédaigne pas de recourir à des instruments d’analyse économique directement empruntés au Capital, œuvre maîtresse de cet immense penseur du capitalisme. On pourrait citer Alain de Benoist et bien d’autres, comme le patronat qui invita Monique Pinçon Charlot à proposer des clés pour sortir de la crise.

Venons en à son objectif .

Il a fait élire Hollande soi-disant pour faire barrage au « fascisme » (sic) en la personne de Marine le Pen ! On observera que rien dans son mini programme ne ressemble de près ou de loin à un programme « fasciste ». Jospin avait déjà fait le coup sans en croire un traître mot, suivi de Chirac et des successeurs. C'est l’épouvantail, ou le signal de Pavlov, qui fait courir les électeurs apporter leurs suffrages au concurrent de Marine Le Pen, pour l’empêcher de parvenir au pouvoir et de changer les équipes politico-médiatiques en place, où il fait bon vivre, et d’utiliser vigoureusement les forces de l’ordre contre la chienlit issue de l’immigration ( du moins c'est ce qu'elle raconte), ce qui est réclamé par la majorité des Français .