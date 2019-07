De Rugy : dire qu’on en fait un plat !

Chirac fut pantagruélique, mais c’était la nature du grand Jacques : bâfrer, trousser ; de Rugy ? C’est tout d’un autre tonneau : un hédonistes jouisseur non-impliqué aurait affirmé le machin chose doctor en sociologie. D’ailleurs deux Rugy, parce qu’il y a madadame, qui elle aussi graille sec, à s’en éclater la panse, pas en reste la mousmée qui n’a aucun titre officiel, mais nenni, j’y suis, je bouffe !

Ce de, de son sourire mielleux, à faire jouir des abeilles, prétendant sur France Inter, qu’il dresse table ouverte pour la grandeur de la France en recevant des invités, que parfois il connaît, que parfois madame connaît, mais ce ne sont pas des amis, juste des petits déjeuners, déjeuners et diners entre gens qui ont la volonté de mettre la France en marche, par le biais de la fourchette, et pour aider à faire descendre tous ces homards, faut bien un bon Cheval Blanc, grand cru à 250 le flacon...

Vous me direz, en cette répu-bananière, c’est coutume de vivre aux crochets, en pétant dans la soie, en rotant sur les lois. Chirac et ses 600 euros par jour de frais de bouche, Mitterrand et son appart, gardes du corps dissimulant Mazarine, Sarkozy, le bling-bling, et macron, la vaisselle à 500 milles, la piscine, le vélo à 5000 de Bribri...Donc, si l’exemple vient d’en haut, pourquoi s’en faire ? Il serait intéressant qu’un vrai audit soit fait pour connaître le prix de cette gabegie qui dure depuis ? Pompidou, Giscard ? Et comme cette smala fonctionne en verticale, le dernier conseiller municipal trouve toujours le moyen de se coller dans un voyage d’étude à l’autre bout du monde histoire de perpétrer le sport national qu’est le pique assiette...Si on interroge le français dans la rue, à coups sur il dira que ce sont des frais incontrôlables, qui participent au rayonnement de la France...Et puis ce même français s’il a la possibilité de mettre les doigts dans le pot de confiture, il ne se privera pas d’en tirer avantages, prébendes, argent, titres...Si j’osais résumer...Les français à par quelques exceptions sont par culture des corrompus/truqueurs, et donc, il n’est pas surprenant qu’un de Rugy, se goberge sans vergogne. Qui sème le vent, récolte des notes de restaurant gastronomiques, astronomiques, et je tiens sous silence les histoires d’HLM octroyés à des cadres de l’état, des voyages en 1ere classe, des voitures avec chauffeurs, des hélicos pour faire 30 bornes, des weekend au château, des chasses en Sologne, des agapes sur des yachts ; bref, tout ça pour dire que le pays appelé France est un pétaudière habitée par une bande gauloise n’ayant pas plus le sens de l’éthique que les bonobos en cage du zoo de Vincennes.

Quand on se dit qu’il faut pas moins de 30 ans pour changer les mentalités...Y’a du boulot au râtelier mon cuistot !

Donc, pour l’instant, te prive pas mon de Rugy de la panse pleine, bouffe à t’en étouffer, rote ton pâté aux truffes, pisse ton Don Pérignon et ne te gêne surtout pas, car, nous sommes là pour payer la note et le service n’est pas compris siyouplait !