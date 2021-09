De Vichy à Valls, la bourgeoisie veut toujours liquider le Marseille ouvrier et populaire

@Captain Marlo

Bonjour

« Il est temps que tous ceux qui veulent sortir de l’UE, de l’euro [et de l’Otan] s’allient, ça urge ! »

Entièrement d’accord avec ça.

En fait, c’est de l’emprise des tentacules de l’oligarchie qu’il faut sortir car l’UE, l’euro et l’Otan n’existent que par la volonté de cette pieuvre-là, pour étrangler les peuples et imposer les diktats des grandes sociétés capitalistes.

Sortir de la nasse de l’UE, de l’euro et de l’Otan, c’est se donner la possibilité et les moyens de légiférer et de conduire une politique conforme aux intérêts de la nation, de la population laborieuse, des travailleurs salariés ou non, c’est se donner les moyens de préserver notre patrimoine économique, social, historique, culturel ainsi que nos institutions républicaines.

Ne pas sortir de l’UE, de l’euro et de l’Otan, c’est rester enfermés dans la dictature de l’oligarchie, dans « la loi de la concurrence libre et non faussée », dans la surexploitation des travailleurs, dans la liquidation de tous nos acquis sociaux et de toutes nos libertés, individuelles et collectives, dans les plans de guerre de cette oligarchie prête à plonger le monde entier dans le chaos et la destruction pour préserver et accroître ses priviloèges et ses profits.

Mais il faut aussi trouver un accord à minima sur les modalités de la sortie, sur la résistance qu’il convient d’organiser, sur les actions communes qui peuvent être engagées, même si les uns et les autres ces choses envisagent différemment.

Les échéances électorales sont un enjeu important.

Mais le plus important, qui décidera de ce qui adviendra le jour des élections, c’est ce qui se passe en bas, sur le terrain, c’est le rassemblement de nos concitoyens autour de ces objectifs là, c’est la prise de conscience des batailles difficiles qu’il va falloir mener dans la durée pour atteindre ces objectifs le plus rapidement possible, faute de quoi la situation du pays et les conditions de vie de nos compatriotes continueront de se dégrader.

Il faut aussi se mettre d’accord sur les mesures conservatoires essentielles qu’un nouveau gouvernement devra prendre pour engager la reconstruction de la nation sur des bases solides, économiques mais pas seulement, permettant de conduire avec détermination la politique de progrès social qui est nécessaire, assurant le rétablissement de nos libertés individuelles et collectives, de nos droits sociaux, assurant le bon fonctionnement de nos services publics, permettant de planifier cette reconstruction en désarmant les ennemis du peuple et en déjouant les pièges et les sabotages de l’oligarchie qui ne reculera devant rien pour conserver ses privilèges et dresser nos compatriotes contre le nouveau pouvoir, en particulier en suscitant des combats fratricides entre les différentes catégories de la population et entre les travailleurs.

Si on avance dans cette direction, le niveau de conscience, la confiance dans la possibilité de trouver une issue, l’engagement personnel des uns et des autres dans les batailles nécessaires, dans le rassemblement indispensable de toutes les énergies populaires tendues vers des objectifs clairement identifiés et dûment balisés, tout cela avancera aussi et s’exprimera avec force dans les urnes le moment venu.