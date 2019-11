Débancarisez-vous et investissez dans l’or, les banques sont pourries

Cliquez sur l'image pour recevoir 23 pages du livre



​

​Autre raison pour laquelle vous ne devez pas laisser votre argent dans les banques concerne l’évolution du cours de leurs actions entre 2007 et 2019 :

​

Des banques sont même passées en taux d’intérêt négatif depuis quelques années. Imaginez un taux négatif de -10 % : pour l’épargne, cela signifie que si vous avez 10 000 € à la banque, l’année suivante vous n’en aurez que 9 000 € et l’année d’après ensuite 8 100 € (-10 % de 9000 €), etc. Pour le crédit, si vous empruntez 10 000 € sur 10 ans, c’est la banque qui vous verse les intérêts pendant 10 ans ce qui vous fera gagner 10 000 € gratuitement à la fin en plus des 10 000 € empruntés. Nous sommes donc dans un modèle inédit : les banques puisent dans l’épargne pour payer les emprunteurs qui sont en premier lieu les États et les investisseurs.Encore aujourd’hui, l’or et l’argent peuvent protéger nos patrimoines quand les banques ne le peuvent plus ce qui est clairement le cas. Il faut donc se débancariser d’urgencese démonétiser, c’est-à-dire investir dans des actifs physiques qui ne dépendent pas du système économique et financier. Autrement dit, il est nécessaire de sortir la majorité de son épargne de la banque (pas tout) dans un but précis d’investissement sûr dans des actifs refuges et/ou dans un investissement rentable. Si je puis me permettre, je pense qu’il est possible de faire d’une pierre deux coups plutôt que de courir le risque de vous faire bloquer ou voler votre argent en cas de crise.





Le grand reset monétaire a déjà commencé : voici en jaune la détention mondiale d’or et en vert la détention mondiale d’actions.

​



Goldman Sachs

Réserve fédérale américaine

FED

Banque centrale européenne

Il est urgent d’agir maintenant avant que l’Union européenne et l’État ne fassent passer des lois contraignantes

exactement

précis

​La pieuvre bancaire(« la banque qui dirige le monde ») considère que les marchés sont à très haut risque . La) a récemment injecté des dizaines de milliards de dollars sur les marchés financiers et laa également repris son programme d’assouplissement quantitatif (Quantitative easing ou QE), c’est-à-dire la planche à billets, pour financer non pas l’économie, mais la finance. De plus en plus d’observateurs officiels et alternatifs tirent la sonnette d’alarme.Les gouvernements contrôlent de plus en plus ceux qui veulent investir dans l’or. Différentes lois restrictives comment à passer depuis quelques années en Belgique, en Allemagne… pour mieux contrôler les acheteurs et les vendeurs de métaux. Plus on avancera dans le temps, plus les contrôles des flux or/argent, et les contrôles tout court, vont s’accroitre et se renforcer. Il est de plus en plus évident que les administrations fiscales françaises et européennes vont progressivement légiférer pour contrôler ce marché des métaux qui leur échappent fondamentalement. C’est un des points cruciaux que nous souhaitons souligner et approfondir : les métaux sont à la fois un outilet un moyenInvestir dans l’or et l’argent n’est pas taxé s’il s’agit de métaux d’investissement. Pas de TVA à l’achat ! Il vaut donc mieux se dépêcher d’acquérir des métaux avant que l’État ne mette le grappin sur le filon. Qui plus est,, alors que tous les autres moyens d’épargne le sont, en étant touchés par l’inflation/déflation, les taux négatifs et la récession. Dans la conjoncture actuelle, le meilleur moyen de gagner de l’argent, c’est déjà commencer par ne pas en perdre.Franck PengamPour savoircomment investir, où et dans quels actifsavec les meilleurs prix, suivez ma newsletter avec beaucoup d’informations à venir prochainement. Vous recevrez en cadeau 21 pages du livre : « Géopolitique de l’or : le métal jaune au cœur du système international ».