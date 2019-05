Débectant !

Evidemment, les nationalismes retournent en force en Europe

yep ,la gent hédoniste et mondialiste découvre que les peuples ne veulent pas d’elle n’y des parasites exotiques qu’elle convie sur le territoire du peuple hein pas sur son palier et dans ses quartiers gentryfiés faut pas déconner non plus .

Yep , marmor il est bon qu’ago laisse paraître la prose haineuse de « l’élite » ainsi

le vulgus pecum voit le peu de cas que font ces « démocrates » des desiderata des peuples