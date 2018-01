Début des pourparlers entre les deux Corées, un crachat au visage de Washington ?

Je ne vois pas en quoi cet article est nul, le titre et la photo semble plutot justes, la Corée du Sud, puissance économique, a besoin des autres pour ses produits, et notamment de la Chine, bref, la Corée du Sud ne peut s’aliéner totalement son grand voisin qui tient à bout de bras son semi-allier du nord, donc ne peut pas avoir de relations totalement mauvaise avec les frères du nord. Le Sud c’est un des plus grand producteurs de voitures au monde, avec le 4e groupe Hyundai/Kia, le premier producteur de Smartphone avec Samsung, un des premier producteur de bateaux au monde. Donc bon...





De plus, cette amitié d’outre-Pacifique peut devenir lourde à porter, quand on rate, ou risque de rater pas mal de bonnes choses (diplomatiques, économiques et historiques) en faisant un peu « la paix » avec tous ses voisins proches. Ne pas oublier que la Corée du Nord serait riche en terres rares, Samsung doit déjà sourire, les hautes technologies aussi à l’idée d’un rapprochement possible. Certains considèrent que 50% des réserves mondiales seraient Corée du Nord, un gros bout en Chine et le reste un peu partout.





Bref, c’est tant mieux si les Jeux rapprochent les 2 Corées, et ce ne fera pas le jeu des USA, qui aiment le diviser pour mieux régner.





Reste qu’on peut se demander comment on pourrait ouvrir le pays. Mais comme on entend souvent dans les médias comme RT, en fait, la Corée du Nord comme elle est, arrange tout le monde. La Chine n’a pas a se battre directement avec les USA et n’a pas de frontières communes avec le Corée du Sud, ce qui arrange aussi les USA qui garde un dossier chaud pour pousser leur influence dans la région, ou ils ont rien à faire, le Japon verrait dans une réunification un gros concurrent en face à quelques 100aines de kilomètres, des millions de gens dressés, près á bosser dur. Bref, c’est fou, mais c’est très bien comme c’est.





Seulement, devenir une puissance nucléaire changerait les équilibres, au désavantage du Japon, de la Corée du Sud et des USA, à l’avantage des chinois et des russes, qui désenclaverait l’est et aurait un accès direct à la Corée du sud, qui vit comme une ile, le Sud deviendrait une puissance continentale eurasiatique, on irait en train de Lisbonne à Séoul.